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Эксперты предупредили о риске банкротств в случае ограничений на перелеты

Эксперты предупредили о риске банкротств в случае ограничений на перелеты

Опрошенные РИА Новости эксперты предупредили о риске банкротств в авиаотрасли в случае введения ограничений на перелеты в России. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:15

2020-12-07T12:15

2020-12-07T12:22

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты предупредили о риске банкротств в авиаотрасли в случае введения ограничений на перелеты в России.Власти РФ ранее заявляли, что не планируют федерального локдауна из-за коронавируса, каждый регион выбирает ограничительные меры сам. В понедельник утром глава Минздрава РФ Михаил Мурашко процитировал научный доклад, в соответствии с которым возможно рассмотрение вопроса о введении ограничений на передвижения между регионами и муниципалитетами. В докладе изложен обзор мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами."Любые ограничительные мероприятия (ограничение или запрет на перелёты) чреваты многомиллиардными потерями авиаотрасли, покрыть которые государство не сможет. Соответственно, риск банкротств существенно увеличится", - считает эксперт, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.Он отметил, что в мировом сообществе выработан подход, согласно которому единственным рациональным решением является взаимное признание справок о проведении тестов на коронавирус методом ПЦР: пассажир проходит тестирование, получает справку установленного образца, что служит "пропуском" на борт самолёта. По прилёту, возможно, проходит новое тестирование, позволяющее отказаться от карантина.Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заявил РИА Новости, что введение ограничений на передвижение между субъектами, а равно и ограничения транспортного сообщения - сокращения количества авиарейсов и движения поездов - выглядят "абсолютно нелогичной мерой"."Стоит сразу учитывать возможные риски от ограничений, надо быть готовым, что если мы ограничим авиасообщение, то порядка пяти компаний больше не вернутся к работе. Минздраву стоит подумать над тем, чтобы рекомендовать не открывать новые направления за рубеж и сократить число рейсов туда, а перемещения внутри страны могут быть закрыты только при полном локдауне и многомиллиардной поддержке транспортной отрасли", - отметил Зотов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/ogranicheniya-1587980088.html

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