Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/pensiya-1587979731.html
Стало известно, сколько россиян планируют работать после выхода на пенсию
Стало известно, сколько россиян планируют работать после выхода на пенсию
Каждый пятый россиянин планирует работать после выхода на пенсию, главной причиной такого решения граждане чаще всего отмечают недостаточный размер пенсии,... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:17
2020-12-07T11:17
россия
вциом
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578205655_0:39:3030:1743_1920x0_80_0_0_9d4ded08f52b7609945bb8cf95b086ee.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Каждый пятый россиянин планирует работать после выхода на пенсию, главной причиной такого решения граждане чаще всего отмечают недостаточный размер пенсии, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, 22% опрошенных планируют работать после выхода на пенсию, 7% ответили отрицательно, а большинство респондентов (70%) не знают, так как все будет зависеть от обстоятельств, остальные (1%) не думали об этом.Отмечается, что главная причина продолжать работать после достижения пенсионного возраста заключается в недостаточном размере пенсии (74%), а также в стремлении материально помочь детям, внукам (56%), в желании избежать одиночества, быть на людях, в коллективе (32%).Как указано в опросе, 45% согласны с тем, что, если пожилой человек хочет продолжать работать, никто не должен ему это запрещать, 23% полагают, что можно только посочувствовать тем, кого обстоятельства вынуждают работать в старости, 20% уверены, что в работе на пенсии есть и положительные, и отрицательные стороны, при этом 8% думают, что пенсионеры только занимают рабочие места и мешают продвижению более молодых сотрудников, а 3% ответили, что нужно, чтобы и в старости люди продолжали работать.По мнению 34% россиян, в их окружении считают, что пользу на работе приносят в равной степени и пенсионеры, и сорокалетние, 25% полагают, что сорокалетние, 5% - что пенсионеры, 30% затруднились ответить, каких мнений больше, а 6% никогда не сталкивались с такими рассуждениями.Также 34% граждан уверены, что в их окружении уверены, что пенсионеры относятся к своей работе так же добросовестно, как и сорокалетние, 28% - что люди пенсионного возраста работают более добросовестно, чем вторые, 4% - что менее добросовестно, чем сорокалетние, 30% трудно сказать, каких суждений больше, 4% никогда не сталкивались с такими рассуждениями.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 сентября. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20201130/pensii-1587041012.html
https://ria.ru/20201202/pensiya-1587351427.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578205655_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_0d6a5bacd43ce5442206d2c0e52e69a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вциом, общество

Стало известно, сколько россиян планируют работать после выхода на пенсию

11:17 07.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве
Люди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Каждый пятый россиянин планирует работать после выхода на пенсию, главной причиной такого решения граждане чаще всего отмечают недостаточный размер пенсии, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, 22% опрошенных планируют работать после выхода на пенсию, 7% ответили отрицательно, а большинство респондентов (70%) не знают, так как все будет зависеть от обстоятельств, остальные (1%) не думали об этом.
Отмечается, что главная причина продолжать работать после достижения пенсионного возраста заключается в недостаточном размере пенсии (74%), а также в стремлении материально помочь детям, внукам (56%), в желании избежать одиночества, быть на людях, в коллективе (32%).
Как указано в опросе, 45% согласны с тем, что, если пожилой человек хочет продолжать работать, никто не должен ему это запрещать, 23% полагают, что можно только посочувствовать тем, кого обстоятельства вынуждают работать в старости, 20% уверены, что в работе на пенсии есть и положительные, и отрицательные стороны, при этом 8% думают, что пенсионеры только занимают рабочие места и мешают продвижению более молодых сотрудников, а 3% ответили, что нужно, чтобы и в старости люди продолжали работать.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 20:01
Сенатор рассказала о пенсионерах, которые получат две пенсии в декабре
По мнению 34% россиян, в их окружении считают, что пользу на работе приносят в равной степени и пенсионеры, и сорокалетние, 25% полагают, что сорокалетние, 5% - что пенсионеры, 30% затруднились ответить, каких мнений больше, а 6% никогда не сталкивались с такими рассуждениями.
Также 34% граждан уверены, что в их окружении уверены, что пенсионеры относятся к своей работе так же добросовестно, как и сорокалетние, 28% - что люди пенсионного возраста работают более добросовестно, чем вторые, 4% - что менее добросовестно, чем сорокалетние, 30% трудно сказать, каких суждений больше, 4% никогда не сталкивались с такими рассуждениями.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 сентября. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 15:02
Совфед одобрил закон о заморозке накопительной части пенсии
 
РоссияВЦИОМОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18Крымский сенатор оценил заявление шведского бизнесмена о полуострове
09:16Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек
09:13В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило полмиллиона
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
Лента новостейМолния