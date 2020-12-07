https://ria.ru/20201207/pensiya-1587979731.html

Стало известно, сколько россиян планируют работать после выхода на пенсию

Стало известно, сколько россиян планируют работать после выхода на пенсию

Каждый пятый россиянин планирует работать после выхода на пенсию, главной причиной такого решения граждане чаще всего отмечают недостаточный размер пенсии,... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:17

2020-12-07T11:17

2020-12-07T11:17

россия

вциом

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Каждый пятый россиянин планирует работать после выхода на пенсию, главной причиной такого решения граждане чаще всего отмечают недостаточный размер пенсии, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, 22% опрошенных планируют работать после выхода на пенсию, 7% ответили отрицательно, а большинство респондентов (70%) не знают, так как все будет зависеть от обстоятельств, остальные (1%) не думали об этом.Отмечается, что главная причина продолжать работать после достижения пенсионного возраста заключается в недостаточном размере пенсии (74%), а также в стремлении материально помочь детям, внукам (56%), в желании избежать одиночества, быть на людях, в коллективе (32%).Как указано в опросе, 45% согласны с тем, что, если пожилой человек хочет продолжать работать, никто не должен ему это запрещать, 23% полагают, что можно только посочувствовать тем, кого обстоятельства вынуждают работать в старости, 20% уверены, что в работе на пенсии есть и положительные, и отрицательные стороны, при этом 8% думают, что пенсионеры только занимают рабочие места и мешают продвижению более молодых сотрудников, а 3% ответили, что нужно, чтобы и в старости люди продолжали работать.По мнению 34% россиян, в их окружении считают, что пользу на работе приносят в равной степени и пенсионеры, и сорокалетние, 25% полагают, что сорокалетние, 5% - что пенсионеры, 30% затруднились ответить, каких мнений больше, а 6% никогда не сталкивались с такими рассуждениями.Также 34% граждан уверены, что в их окружении уверены, что пенсионеры относятся к своей работе так же добросовестно, как и сорокалетние, 28% - что люди пенсионного возраста работают более добросовестно, чем вторые, 4% - что менее добросовестно, чем сорокалетние, 30% трудно сказать, каких суждений больше, 4% никогда не сталкивались с такими рассуждениями.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 сентября. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20201130/pensii-1587041012.html

https://ria.ru/20201202/pensiya-1587351427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вциом, общество