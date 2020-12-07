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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201207/patriarkhiya-1588046745.html
Известный священник стал редактором старейшего журнала РПЦ
Известный священник стал редактором старейшего журнала РПЦ
Глава информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков назначен ответственным редактором официального церковного издания - "Журнала... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:53
2020-12-07T16:52
религия и мировоззрение
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков назначен ответственным редактором официального церковного издания - "Журнала Московской Патриархии", сообщил в понедельник РИА Новости информированный источник в церковных кругах.В 2012-2019 годах Волков возглавлял пресс-службу патриарха Московского и всея Руси."Отец Александр Волков назначен ответственным редактором ЖМП", - сказал источник.Ранее эту должность занимали журналисты Евгений Стрельчик, до него - Сергей Чапнин. Именно ответственный редактор журнала отвечает за весь процесс работы над номером и выпуск.Сам Волков пока не прокомментировал свое назначение."Журнал Московской Патриархии" - старейший журнал Русской православной церкви, ее официальный печатный орган. Издается с 1931 года. После перерыва его издание возобновилось в 1943 года, с тех пор журнал выходит ежемесячно.Председателем редакционного совета ЖМП является глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), главным редактором журнала - епископ Балашихинский Николай (Погребняк).
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московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Известный священник стал редактором старейшего журнала РПЦ

15:53 07.12.2020 (обновлено: 16:52 07.12.2020)
 
© Фото : фото предоставлено пресс-службой Московской патриархииСвященник Александр Волков
Священник Александр Волков - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : фото предоставлено пресс-службой Московской патриархии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков назначен ответственным редактором официального церковного издания - "Журнала Московской Патриархии", сообщил в понедельник РИА Новости информированный источник в церковных кругах.
В 2012-2019 годах Волков возглавлял пресс-службу патриарха Московского и всея Руси.
"Отец Александр Волков назначен ответственным редактором ЖМП", - сказал источник.
Ранее эту должность занимали журналисты Евгений Стрельчик, до него - Сергей Чапнин. Именно ответственный редактор журнала отвечает за весь процесс работы над номером и выпуск.
Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 15.04.2020
15 апреля, 19:00Религия и мировоззрение
Священник Александр Волков: причастие дома - это не про доставку "услуги"
Сам Волков пока не прокомментировал свое назначение.
"Журнал Московской Патриархии" - старейший журнал Русской православной церкви, ее официальный печатный орган. Издается с 1931 года. После перерыва его издание возобновилось в 1943 года, с тех пор журнал выходит ежемесячно.
Председателем редакционного совета ЖМП является глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), главным редактором журнала - епископ Балашихинский Николай (Погребняк).
 
Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
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