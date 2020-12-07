https://ria.ru/20201207/patriarkhiya-1588046745.html

Известный священник стал редактором старейшего журнала РПЦ

Известный священник стал редактором старейшего журнала РПЦ

Глава информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков назначен ответственным редактором официального церковного издания - "Журнала... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:53

2020-12-07T15:53

2020-12-07T16:52

религия и мировоззрение

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков назначен ответственным редактором официального церковного издания - "Журнала Московской Патриархии", сообщил в понедельник РИА Новости информированный источник в церковных кругах.В 2012-2019 годах Волков возглавлял пресс-службу патриарха Московского и всея Руси."Отец Александр Волков назначен ответственным редактором ЖМП", - сказал источник.Ранее эту должность занимали журналисты Евгений Стрельчик, до него - Сергей Чапнин. Именно ответственный редактор журнала отвечает за весь процесс работы над номером и выпуск.Сам Волков пока не прокомментировал свое назначение."Журнал Московской Патриархии" - старейший журнал Русской православной церкви, ее официальный печатный орган. Издается с 1931 года. После перерыва его издание возобновилось в 1943 года, с тех пор журнал выходит ежемесячно.Председателем редакционного совета ЖМП является глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), главным редактором журнала - епископ Балашихинский Николай (Погребняк).

https://ria.ru/20200415/1570097426.html

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московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь