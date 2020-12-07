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В Новосибирске произошло массовое отравление школьников
В Новосибирске произошло массовое отравление школьников
Прокуратура организовала проверку в гимназии №13 Новосибирска, где несколько школьников обратились к врачам с симптомами пищевого отравления, сообщает в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:01
2020-12-07T12:01
2020-12-07T12:01
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку в гимназии №13 Новосибирска, где несколько школьников обратились к врачам с симптомами пищевого отравления, сообщает в понедельник надзорное ведомство.Ранее министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщал, что семь учеников гимназии обратились в больницы с симптомами отравления. При этом, по его словам, специальная комиссия не нашла нарушений в учреждении, а качество продуктов будет проверять Роспотребназор.
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новосибирск, новосибирская область, происшествия