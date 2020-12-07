Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/otravlenie-1587989735.html
В Новосибирске произошло массовое отравление школьников
В Новосибирске произошло массовое отравление школьников
Прокуратура организовала проверку в гимназии №13 Новосибирска, где несколько школьников обратились к врачам с симптомами пищевого отравления, сообщает в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:01
2020-12-07T12:01
новосибирск
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152475/35/1524753501_0:234:2001:1359_1920x0_80_0_0_190a5d8d56356444b5a641b75a889b20.jpg
НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку в гимназии №13 Новосибирска, где несколько школьников обратились к врачам с симптомами пищевого отравления, сообщает в понедельник надзорное ведомство.Ранее министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщал, что семь учеников гимназии обратились в больницы с симптомами отравления. При этом, по его словам, специальная комиссия не нашла нарушений в учреждении, а качество продуктов будет проверять Роспотребназор.
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152475/35/1524753501_0:0:1923:1442_1920x0_80_0_0_2ec33d3cb156a6e1f28d2c590b622c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске произошло массовое отравление школьников

12:01 07.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкШкольник расплачивается за обед
Школьник расплачивается за обед - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку в гимназии №13 Новосибирска, где несколько школьников обратились к врачам с симптомами пищевого отравления, сообщает в понедельник надзорное ведомство.
Ранее министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщал, что семь учеников гимназии обратились в больницы с симптомами отравления. При этом, по его словам, специальная комиссия не нашла нарушений в учреждении, а качество продуктов будет проверять Роспотребназор.
"Прокуратура проверит сведения, размещенные в СМИ, о нарушении прав учащихся одной из образовательных организаций Новосибирска… Прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних при организации питания", - говорится в сообщении.
 
НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:16Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек
09:13В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило полмиллиона
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
Лента новостейМолния