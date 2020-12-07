https://ria.ru/20201207/obvineniya-1587986498.html
"Провокация для идиотов". Эксперт оценил обвинения Кубы в звуковых атаках
"Провокация для идиотов". Эксперт оценил обвинения Кубы в звуковых атаках
Обвинения Китая и Кубы в атаках на американских дипломатов похожи на "провокацию для идиотов", призванную обосновать новые санкции, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:47
2020-12-07T11:47
2020-12-07T11:47
академия геополитических проблем
константин сивков
куба
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150012/56/1500125623_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_11c445f59f0db2680c4dd9ce43953a6a.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Обвинения Китая и Кубы в атаках на американских дипломатов похожи на "провокацию для идиотов", призванную обосновать новые санкции, заявил РИА Новости в понедельник президент Академии геополитических проблем (Россия) Константин Сивков.Ранее американские СМИ опубликовали доклад Национальной академии наук, инженерии и медицины США (NASEM), согласно которому именно "направленное радиочастотное воздействие" стало причиной недомоганий нескольких десятков американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017-2018 годах.В то же время эксперт отметил, что практика звуковых атак действительно существует - такого рода воздействие применялось самими же американцами при разгоне демонстрантов, а также во время боевых действий в Афганистане.В 2017 году госдепартамент США заявлял, что десятки сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Симптомы включали потерю слуха, головную боль, слабость, плохой сон. Гавана отвергла все обвинения как бездоказательные.В 2018 году с аналогичными симптомами были эвакуированы восемь сотрудников Генконсульства США в китайском Гуанчжоу. Власти Китая также заявили, что не обладают данными, подтверждающими подобное воздействие.Как отмечает газета New York Times, формулировка "направленное воздействие" в докладе указывает на то, что "инциденты были результатом злонамеренной атаки". Однако телеканал NBC сообщает, что в отчете "не сделан вывод о том, что направленное воздействие было преднамеренным, с помощью оружия, как долгое время считали некоторые официальные лица США".
https://ria.ru/20180804/1525222355.html
https://ria.ru/20180109/1512323342.html
куба
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150012/56/1500125623_138:0:2362:1668_1920x0_80_0_0_5245f3ab56eb205d55e027b1981b250d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
академия геополитических проблем, константин сивков, куба, китай, сша, в мире
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Обвинения Китая
и Кубы
в атаках на американских дипломатов похожи на "провокацию для идиотов", призванную обосновать новые санкции, заявил РИА Новости в понедельник президент Академии геополитических проблем
(Россия) Константин Сивков
.
Ранее американские СМИ опубликовали доклад Национальной академии наук, инженерии и медицины США
(NASEM), согласно которому именно "направленное радиочастотное воздействие" стало причиной недомоганий
нескольких десятков американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017-2018 годах.
"Это очередная информационная атака, предпринятая, чтобы подвести основание под новую волну санкций в отношении Китая и Кубы, и, надо сказать, что эта провокация плохо сработала, рассчитана на идиотов, не более того. Чего бы добились Пекин
и Гавана
, если бы они действительно устроили звуковые атаки на дипмиссии?" - недоумевает Сивков.
В то же время эксперт отметил, что практика звуковых атак действительно существует - такого рода воздействие применялось самими же американцами при разгоне демонстрантов, а также во время боевых действий в Афганистане.
В 2017 году госдепартамент США заявлял, что десятки сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Симптомы включали потерю слуха, головную боль, слабость, плохой сон. Гавана отвергла все обвинения как бездоказательные.
В 2018 году с аналогичными симптомами были эвакуированы восемь сотрудников Генконсульства США в китайском Гуанчжоу
. Власти Китая также заявили, что не обладают данными, подтверждающими подобное воздействие.
Как отмечает газета New York Times, формулировка "направленное воздействие" в докладе указывает на то, что "инциденты были результатом злонамеренной атаки". Однако телеканал NBC сообщает, что в отчете "не сделан вывод о том, что направленное воздействие было преднамеренным, с помощью оружия, как долгое время считали некоторые официальные лица США".