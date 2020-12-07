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"Провокация для идиотов". Эксперт оценил обвинения Кубы в звуковых атаках
"Провокация для идиотов". Эксперт оценил обвинения Кубы в звуковых атаках
Обвинения Китая и Кубы в атаках на американских дипломатов похожи на "провокацию для идиотов", призванную обосновать новые санкции, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:47
2020-12-07T11:47
академия геополитических проблем
константин сивков
куба
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Обвинения Китая и Кубы в атаках на американских дипломатов похожи на "провокацию для идиотов", призванную обосновать новые санкции, заявил РИА Новости в понедельник президент Академии геополитических проблем (Россия) Константин Сивков.Ранее американские СМИ опубликовали доклад Национальной академии наук, инженерии и медицины США (NASEM), согласно которому именно "направленное радиочастотное воздействие" стало причиной недомоганий нескольких десятков американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017-2018 годах.В то же время эксперт отметил, что практика звуковых атак действительно существует - такого рода воздействие применялось самими же американцами при разгоне демонстрантов, а также во время боевых действий в Афганистане.В 2017 году госдепартамент США заявлял, что десятки сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Симптомы включали потерю слуха, головную боль, слабость, плохой сон. Гавана отвергла все обвинения как бездоказательные.В 2018 году с аналогичными симптомами были эвакуированы восемь сотрудников Генконсульства США в китайском Гуанчжоу. Власти Китая также заявили, что не обладают данными, подтверждающими подобное воздействие.Как отмечает газета New York Times, формулировка "направленное воздействие" в докладе указывает на то, что "инциденты были результатом злонамеренной атаки". Однако телеканал NBC сообщает, что в отчете "не сделан вывод о том, что направленное воздействие было преднамеренным, с помощью оружия, как долгое время считали некоторые официальные лица США".
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академия геополитических проблем, константин сивков, куба, китай, сша, в мире

"Провокация для идиотов". Эксперт оценил обвинения Кубы в звуковых атаках

11:47 07.12.2020
 
© AP Photo / Ramon EspinosaПосольство США в Гаване
Посольство США в Гаване - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / Ramon Espinosa
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Обвинения Китая и Кубы в атаках на американских дипломатов похожи на "провокацию для идиотов", призванную обосновать новые санкции, заявил РИА Новости в понедельник президент Академии геополитических проблем (Россия) Константин Сивков.
Ранее американские СМИ опубликовали доклад Национальной академии наук, инженерии и медицины США (NASEM), согласно которому именно "направленное радиочастотное воздействие" стало причиной недомоганий нескольких десятков американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017-2018 годах.
"Это очередная информационная атака, предпринятая, чтобы подвести основание под новую волну санкций в отношении Китая и Кубы, и, надо сказать, что эта провокация плохо сработала, рассчитана на идиотов, не более того. Чего бы добились Пекин и Гавана, если бы они действительно устроили звуковые атаки на дипмиссии?" - недоумевает Сивков.
В то же время эксперт отметил, что практика звуковых атак действительно существует - такого рода воздействие применялось самими же американцами при разгоне демонстрантов, а также во время боевых действий в Афганистане.
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В 2017 году госдепартамент США заявлял, что десятки сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Симптомы включали потерю слуха, головную боль, слабость, плохой сон. Гавана отвергла все обвинения как бездоказательные.
В 2018 году с аналогичными симптомами были эвакуированы восемь сотрудников Генконсульства США в китайском Гуанчжоу. Власти Китая также заявили, что не обладают данными, подтверждающими подобное воздействие.
Как отмечает газета New York Times, формулировка "направленное воздействие" в докладе указывает на то, что "инциденты были результатом злонамеренной атаки". Однако телеканал NBC сообщает, что в отчете "не сделан вывод о том, что направленное воздействие было преднамеренным, с помощью оружия, как долгое время считали некоторые официальные лица США".
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