https://ria.ru/20201207/norilsk-1588059694.html

В Совфеде обсудят ситуацию с экологической обстановкой в Норильске

В Совфеде обсудят ситуацию с экологической обстановкой в Норильске

Совет Федерации обсудит первые итоги мероприятий по улучшению экологической и экономической ситуации в Норильске, в том числе разработку распоряжения кабмина о... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:46

2020-12-07T16:46

2020-12-07T17:03

разлив дизельного топлива в норильске

олег мельниченко

арктика

совет федерации рф

красноярский край

норильск

происшествия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Совет Федерации обсудит первые итоги мероприятий по улучшению экологической и экономической ситуации в Норильске, в том числе разработку распоряжения кабмина о комплексном плане социально-экономического развития города, сообщил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко."На 10 декабря запланировано совещание с представителями заинтересованных ведомств и Красноярского края о ходе реализации постановления Совета Федерации "О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края". На совещании планируется обсудить первые итоги мероприятий, направленных на улучшение экологической и экономической ситуации в Норильском промышленном районе", - сказал сенатор.Мельниченко, которого цитирует пресс-служба Совфеда, отметил, что одним из ключевых вопросов обсуждения станет скорейшая разработка и принятие распоряжения правительства о комплексном плане социально-экономического развития Норильска.В первую очередь решения требует, по его словам, значительная доля ветхого жилья в Норильске, износ инженерных сетей, нехватка социальных объектов. "В условиях Арктики строительство жилых домов и общественных зданий очень затратно, поэтому городу прежде всего нужна помощь на этом направлении. Нужны и школы, и детские сады, и новая поликлиника. Безусловно, значительную долю расходов должно взять на себя градообразующее предприятие", - заявил Мельниченко.Поэтому, по его словам, необходимо в ближайшее время завершить разработку комплексного плана и утвердить его, чтобы была четко обозначена сфера ответственности каждого органа власти и бизнеса, приписаны конкретные сроки выполнения мероприятий.

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/norilsk-1586025548.html

https://ria.ru/20201123/sud-1585833797.html

арктика

красноярский край

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, олег мельниченко, арктика, совет федерации рф, красноярский край, норильск, происшествия