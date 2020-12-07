В Совфеде обсудят ситуацию с экологической обстановкой в Норильске
16:46 07.12.2020 (обновлено: 17:03 07.12.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Совет Федерации обсудит первые итоги мероприятий по улучшению экологической и экономической ситуации в Норильске, в том числе разработку распоряжения кабмина о комплексном плане социально-экономического развития города, сообщил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.
"На 10 декабря запланировано совещание с представителями заинтересованных ведомств и Красноярского края о ходе реализации постановления Совета Федерации "О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края". На совещании планируется обсудить первые итоги мероприятий, направленных на улучшение экологической и экономической ситуации в Норильском промышленном районе", - сказал сенатор.
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Мельниченко, которого цитирует пресс-служба Совфеда, отметил, что одним из ключевых вопросов обсуждения станет скорейшая разработка и принятие распоряжения правительства о комплексном плане социально-экономического развития Норильска.
"Для решения проблем города требуется объединение усилий органов власти всех уровней и бизнеса. Распоряжение Правительства призвано решить эту задачу. Сейчас проект документа разрабатывается Минвостокразвития с учетом мнения всех заинтересованных сторон. В комплексном плане будут предусмотрены конкретные мероприятия по улучшению жизни норильчан, расписанные по срокам и исполнителям", - сказал он.
В первую очередь решения требует, по его словам, значительная доля ветхого жилья в Норильске, износ инженерных сетей, нехватка социальных объектов. "В условиях Арктики строительство жилых домов и общественных зданий очень затратно, поэтому городу прежде всего нужна помощь на этом направлении. Нужны и школы, и детские сады, и новая поликлиника. Безусловно, значительную долю расходов должно взять на себя градообразующее предприятие", - заявил Мельниченко.
Поэтому, по его словам, необходимо в ближайшее время завершить разработку комплексного плана и утвердить его, чтобы была четко обозначена сфера ответственности каждого органа власти и бизнеса, приписаны конкретные сроки выполнения мероприятий.