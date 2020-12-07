https://ria.ru/20201207/nko-1588008573.html

В Совете Европы призвали Госдуму воздержаться от принятия закона об НКО

В Совете Европы призвали Госдуму воздержаться от принятия закона об НКО

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала Госдуму РФ воздержаться от принятия законодательства, нарушающего, по ее мнению, права НКО и... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:22

2020-12-07T13:22

2020-12-07T13:22

россия

дунья миятович

венецианская комиссия

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала Госдуму РФ воздержаться от принятия законодательства, нарушающего, по ее мнению, права НКО и активистов гражданского общества.Ранее парламентарии внесли в Госдуму законопроект, по которому физлицам-иноагентам предлагается запретить занимать госдолжности. Согласно законопроекту, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности. В законопроекте содержится положение о приравнивании к НКО-иноагентам незарегистрированных общественных объединений, получающих зарубежное финансирование для участия в политдеятельности. Правительство РФ поддержало законопроект. В ГД ранее заявили, что новый проект о регулировании деятельности физлиц и организаций-иноагентов не нарушает ничьи конституционные права, инициатива сделает деятельность организаций и лиц с таким статусом прозрачнее. В ОП РФ также отметили, что законопроект не ущемляет интересы гражданского общества."Я призываю Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации отклонить ряд представленных законопроектов, которые еще больше усугубят и без того крайне ограничительное законодательство в отношении НКО, нанесут ущерб гражданскому обществу и ограничат свободу слова, собраний и объединений", - говорится в заявлении, поступившем РИА Новости.Миятович рекомендует "тщательно пересмотреть действующее законодательство об НКО, проведя консультации с международными и национальными ключевыми фигурами в области защиты прав человека..., чтобы привести действующее законодательство в соответствие с европейскими и международными стандартами".В тексте заявления говорится, что "законопроект... позволит министерству юстиции вмешиваться в уставную деятельность как НКО, получающих иностранное финансирование, так и международных или иностранных неправительственных организаций (МНПО), действующих в РФ".В документе говорится, что "европейские стандарты в области прав человека касательно правового статуса неправительственных организаций предусматривают, что НПО должны иметь возможность свободно работать для достижения своих целей путем осуществления широкого спектра деятельности, включая проведение исследований, работу в области образования и просветительской деятельности, а также защиты общественных интересов". В заявлении добавляется, что "при этом на НПО не должно распространяться руководство со стороны органов государственной власти".В тексте заявления говорится, что "ликвидация НПО может быть произведена только в случае серьезных правонарушений в качестве крайней меры, когда все остальные менее ограничительные способы воздействия на нее оказались безуспешными". "Что касается вопросов наложения санкций, указанный законопроект, по всей видимости, не отвечает требованиям соразмерности и необходимости, поскольку ликвидация НПО предлагается в качестве единственной и неотвратимой меры, инициируемой министерством юстиции", - считает европейский омбудсмен.По ее словам, "еще одно вызывающее беспокойство законодательное предложение - расширить виды деятельности, осуществление которых запрещено некоммерческим организациям, получающим иностранное финансирование"."Такой общий и дискриминационный запрет существенно повлияет на свободу собраний и свободу выражения мнения заинтересованных организаций гражданского общества в нарушение гарантий, предусмотренных Конституцией Российской Федерации и Европейской конвенцией о защите прав человека", - полагает она.Миятович добавила, что "законопроект... предусматривает исключение НКО, получающих иностранное финансирование, из участия в общественных советах". По мнению комиссара, "законопроект не содержит никаких оснований для лишения этих НКО их законного права на эффективное участие без дискриминации в принятии решений в публичной сфере".Она выражает "свое негодование планомерной и все более увеличивающейся в последние годы стигматизацией и травлей гражданского общества и правозащитников в России".Миятович считает, что "этот же законопроект налагает требование стигматизирующей маркировки любой публикации или материалов, распространяемых в средствах массовой информации или адресованных государственным органам (или общественности в целом), не только на соответствующие объединения и организации, но и на лиц, связанных с ними"."Еще одно проблематичное положение в законопроекте предусматривает запрет соответствующим физическим лицам быть назначенным на должности в государственных органах и органах местного самоуправления", - добавила она.По ее словам, "Венецианская комиссия также критиковала использование такого ярлыка, поскольку это означает, что другие люди, в частности, представители государственных учреждений, скорее всего, не захотят сотрудничать с теми, на ком висит этот ярлык".Она считает, что "все недавно предложенные поправки к законодательству... не соответствуют применимым стандартам прав человека в отношении свободы выражения мнений, собраний и объединений, закрепленных в Европейской конвенции, и могут служить инструментом дальнейшего подавления любых форм правомерной критики органов государственной власти со стороны гражданского общества"."Российским власти необходимо незамедлительно изменить курс и начать выполнять свои обязательства в области прав человека, поддерживая гражданское общество и создавая благоприятные условия для их правомерной деятельности", - подытожила Миятович.

https://ria.ru/20201202/shtrafy-1587340377.html

https://ria.ru/20201125/nko-1586204371.html

https://ria.ru/20201130/nko-1586961893.html

https://ria.ru/20201114/finansirovanie-1584638711.html

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россия, дунья миятович, венецианская комиссия, госдума рф, в мире