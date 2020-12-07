https://ria.ru/20201207/nasledie-1588035117.html
Лавров призвал уделить особое внимание культурному наследию в Карабахе
Лавров призвал уделить особое внимание культурному наследию в Карабахе
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны уделить особое место теме сохранения культурных объектов в Нагорном Карабахе, необходимо стимулировать прогресс в этом РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:15
2020-12-07T15:15
2020-12-07T15:15
ситуация в нагорном карабахе
россия
обсе
нагорный карабах
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
юнеско
азербайджан
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны уделить особое место теме сохранения культурных объектов в Нагорном Карабахе, необходимо стимулировать прогресс в этом направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Особое внимание, которое могли бы уделить сопредседатели (Минской группы ОБСЕ) в карабахской проблеме на данном этапе, я бы отвел теме сохранения культурных, религиозных объектов, вообще наследия культурного в Карабахе. Под эти цели планируется выделить специальные ресурсы ЮНЕСКО, ЮНЕСКО тоже готовит свою оценочную миссию", - заявил Лавров на пресс-конференции в Москве.По его мнению, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут активнее стимулировать международные организации к работе в этом направлении.
https://ria.ru/20201207/karabakh-1588030882.html
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россия, обсе, нагорный карабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), юнеско, азербайджан, армения