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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201207/nasledie-1588035117.html
Лавров призвал уделить особое внимание культурному наследию в Карабахе
Лавров призвал уделить особое внимание культурному наследию в Карабахе
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны уделить особое место теме сохранения культурных объектов в Нагорном Карабахе, необходимо стимулировать прогресс в этом РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:15
2020-12-07T15:15
ситуация в нагорном карабахе
россия
обсе
нагорный карабах
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
юнеско
азербайджан
армения
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны уделить особое место теме сохранения культурных объектов в Нагорном Карабахе, необходимо стимулировать прогресс в этом направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Особое внимание, которое могли бы уделить сопредседатели (Минской группы ОБСЕ) в карабахской проблеме на данном этапе, я бы отвел теме сохранения культурных, религиозных объектов, вообще наследия культурного в Карабахе. Под эти цели планируется выделить специальные ресурсы ЮНЕСКО, ЮНЕСКО тоже готовит свою оценочную миссию", - заявил Лавров на пресс-конференции в Москве.По его мнению, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут активнее стимулировать международные организации к работе в этом направлении.
https://ria.ru/20201207/karabakh-1588030882.html
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нагорный карабах
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россия, обсе, нагорный карабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), юнеско, азербайджан, армения

Лавров призвал уделить особое внимание культурному наследию в Карабахе

15:15 07.12.2020
 
© РИА НовостиМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны уделить особое место теме сохранения культурных объектов в Нагорном Карабахе, необходимо стимулировать прогресс в этом направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Особое внимание, которое могли бы уделить сопредседатели (Минской группы ОБСЕ) в карабахской проблеме на данном этапе, я бы отвел теме сохранения культурных, религиозных объектов, вообще наследия культурного в Карабахе. Под эти цели планируется выделить специальные ресурсы ЮНЕСКО, ЮНЕСКО тоже готовит свою оценочную миссию", - заявил Лавров на пресс-конференции в Москве.
По его мнению, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут активнее стимулировать международные организации к работе в этом направлении.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияОБСЕНагорный КарабахСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЮНЕСКОАзербайджанАрмения
 
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