https://ria.ru/20201207/nasledie-1588035117.html

Лавров призвал уделить особое внимание культурному наследию в Карабахе

Лавров призвал уделить особое внимание культурному наследию в Карабахе

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны уделить особое место теме сохранения культурных объектов в Нагорном Карабахе, необходимо стимулировать прогресс в этом РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:15

2020-12-07T15:15

2020-12-07T15:15

ситуация в нагорном карабахе

россия

обсе

нагорный карабах

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

юнеско

азербайджан

армения

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны уделить особое место теме сохранения культурных объектов в Нагорном Карабахе, необходимо стимулировать прогресс в этом направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Особое внимание, которое могли бы уделить сопредседатели (Минской группы ОБСЕ) в карабахской проблеме на данном этапе, я бы отвел теме сохранения культурных, религиозных объектов, вообще наследия культурного в Карабахе. Под эти цели планируется выделить специальные ресурсы ЮНЕСКО, ЮНЕСКО тоже готовит свою оценочную миссию", - заявил Лавров на пресс-конференции в Москве.По его мнению, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут активнее стимулировать международные организации к работе в этом направлении.

https://ria.ru/20201207/karabakh-1588030882.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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россия, обсе, нагорный карабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), юнеско, азербайджан, армения