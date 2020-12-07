https://ria.ru/20201207/malina-1588108938.html

Ягода для иммунитета и против простуды: как сажать и выращивать малину

Ягода для иммунитета и против простуды: как сажать и выращивать малину

Малина - это полукустарник семейства Розовые, популярный у садоводов многих стран мира. О правилах ухода и посадки - в материале РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T21:09

2020-12-07T21:09

2020-12-07T21:09

растениеводство

здоровый образ жизни (зож)

ягоды

растения

продукты

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Малина - это полукустарник семейства Розовые, популярный у садоводов многих стран мира. О правилах ухода и посадки - в материале РИА Новости.Правила выращивания малиныВ этой ягоде содержится много полезных для человека витаминов и минералов. Она повышает иммунитет, помогает сбить температуру и лечить респираторные заболевания, сбросить вес, а также укрепляет стенки сосудов. Чтобы получить хороший урожай, ее нужно не только правильно посадить, но и соблюдать некоторые правила ухода и выращивания.Куст малины следует размещать возле изгороди или забора. Для этих целей не подходят низины, возвышенности и крутые склоны. При этом растению необходимо много света, затемнение оно переносит плохо. Кустарник нужно сажать поодаль от картофеля, перца, томатов и земляники, которых атакуют такие же вредители и болезни. Малине требуется обильный полив, но она не любит переувлажненность почвы также, как ее пересыхание. В засуху ее необходимо поливать так, чтобы земля промокала на глубину 30-40 см. Причем больше всего жидкости требуется в мае, когда кустарник растет. Кроме этого, важен и предзимний полив: чем сильнее почва напитается влагой, тем лучше перезимует малина.На одном участке ягода может произрастать до 7-10 лет, потом сокращается урожайность, растение начинает чаще болеть. По истечении этого срока ее следует пересадить.Пошаговая инструкция посадки малиныСажают малину как весной, так и осенью. Растение требовательно к почве, поэтому перед посадкой необходимо подготовить грунт: перекопать его на глубину 30 см и удалить сорняки. Лучше всего кустарник растет в рыхлых почвах, хотя может произрастать на черноземах и суглинках. Оптимальная кислотность земли должна быть около рН 5,8-6,7.Чтобы вырастить хороший урожай, следует выбирать здоровые саженцы с развитой корневой системой без опухолей и других поражений. Важно, чтобы посадка малины весной происходила на ранних сроках, пока на ней не появились почки. Для этого заранее нужно вырыть ямы глубиной в 30 см и шириной в 60 см. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см, а между рядами – не менее полутора метров. Затем туда необходимо внести удобрения, а корни саженцев в течение 1-2 часов можно подержать в растворе, стимулирующем рост корневой системы. Это поможет малине хорошо прижиться на новом месте. Когда все готово, растение помещают на дно ямы так, чтобы все корешки распределились равномерно, а потом засыпают грунтом и уплотняют его. Саженец необходимо обильно полить, а через несколько дней повторить процедуру, если нет дождей, ведь молодой кустарник очень требователен к влаге. Участки с саженцами нужно мульчировать - посыпать опавшей листвой или соломой.Посадка малины осенью начинается в сентябре или начале октября, но не позднее двух недель перед заморозками. Для этого участок следует подготовить заранее: перекопать землю на глубину штыка лопаты, удалить сорняки и удобрить ее. На каждый квадратный метр земли можно внести 10-30 кг компоста или перегноя, 60-80 г суперфосфата и около 50 г сернистого калия. В плодородный грунт удобрения можно не вносить. После этого необходимо вырыть ямы глубиной в 30 см и шириной в 60 см, с расстоянием между ними не менее 50 см. Во время посадки саженцы помещаются в ямы с расправленными корнями, которые должны плотно прилегать ко дну, и засыпаются землей. Как и в первом случае, растение обильно поливается, почва уплотняется и мульчируется.Уход за малиной в открытом грунтеВ первый год жизни ягода хорошо реагирует на удобрения, поэтому подкормка необходима 2-3 раза в сезон. Ухаживать за малиной нужно регулярно. В период вегетации весной и созревания плодов летом нуждается в обильном поливе. Молодые побеги следует подвязывать к прочным опорам для наилучшего роста. Весной уход за малиной начинается почти сразу после таяния снега. Сначала нужно убрать прошлогоднюю листву, затем регулярно пропалывать участок вокруг растения и рыхлить землю. Частоту прополки поможет сократить мульча. Весной также следует удалить больные или промерзшие побеги.Осенью для малины нужно создать необходимые для зимовки условия. Для этого пролежавшую все лето мульчу убирают и перекапывают землю возле куста на 8-10 см. Азотными удобрениями пользоваться нельзя, иначе они спровоцируют ускоренный рост малины. Если пришло время для подкормки, лучше взять фосфорно-калийное удобрение, которое вносят в бороздки глубиной 15-20 см, расположенные не ближе, чем 30 см от куста. Осенью можно удалить побеги, которые уже дали урожай, потому что они плодоносить больше не будут.Сбор урожая малиныПлоды малины начинают созревать в середине лета, а сбор урожая обычно приходится на начало августа. Его производят через каждые 1-2 дня. Лучше всего снимать ягоды рано утром в сухую погоду после схода росы. Отрывать их нужно вместе с плодоножкой. Они должны быть зрелыми, не слишком твердыми или мягкими. В том случае, если ягоды сразу идут в переработку, можно снимать их без плодоножки. Моется ягода непосредственно перед употреблением.Правила хранения малиныСрок хранения свежих плодов малины в холодильнике - не более 7 дней. После сбора хранить ее при температуре 19 - 20° можно не более 8 часов. Чтобы увеличить период годности, ягоду следует поместить в пластиковые контейнеры, сделав не более двух рядов и накрыв бумажной салфеткой. Пораженные грибком плоды нужно сразу выбросить, иначе они испортят здоровые. Самое оптимальное место хранения в холодильнике - это средние полки. Также ягоду можно заморозить, так она сохранит свои полезные свойства на всю зиму.

https://rsport.ria.ru/20200522/1571810548.html

https://ria.ru/20201113/inzhir-1584539834.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200620/1573199912.html

https://ria.ru/20201128/produkty-1586720841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

растениеводство, здоровый образ жизни (зож), ягоды, растения, продукты