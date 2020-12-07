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Ягода для иммунитета и против простуды: как сажать и выращивать малину
Ягода для иммунитета и против простуды: как сажать и выращивать малину
Малина - это полукустарник семейства Розовые, популярный у садоводов многих стран мира. О правилах ухода и посадки - в материале РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T21:09
2020-12-07T21:09
растениеводство
здоровый образ жизни (зож)
ягоды
растения
продукты
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Малина - это полукустарник семейства Розовые, популярный у садоводов многих стран мира. О правилах ухода и посадки - в материале РИА Новости.Правила выращивания малиныВ этой ягоде содержится много полезных для человека витаминов и минералов. Она повышает иммунитет, помогает сбить температуру и лечить респираторные заболевания, сбросить вес, а также укрепляет стенки сосудов. Чтобы получить хороший урожай, ее нужно не только правильно посадить, но и соблюдать некоторые правила ухода и выращивания.Куст малины следует размещать возле изгороди или забора. Для этих целей не подходят низины, возвышенности и крутые склоны. При этом растению необходимо много света, затемнение оно переносит плохо. Кустарник нужно сажать поодаль от картофеля, перца, томатов и земляники, которых атакуют такие же вредители и болезни. Малине требуется обильный полив, но она не любит переувлажненность почвы также, как ее пересыхание. В засуху ее необходимо поливать так, чтобы земля промокала на глубину 30-40 см. Причем больше всего жидкости требуется в мае, когда кустарник растет. Кроме этого, важен и предзимний полив: чем сильнее почва напитается влагой, тем лучше перезимует малина.На одном участке ягода может произрастать до 7-10 лет, потом сокращается урожайность, растение начинает чаще болеть. По истечении этого срока ее следует пересадить.Пошаговая инструкция посадки малиныСажают малину как весной, так и осенью. Растение требовательно к почве, поэтому перед посадкой необходимо подготовить грунт: перекопать его на глубину 30 см и удалить сорняки. Лучше всего кустарник растет в рыхлых почвах, хотя может произрастать на черноземах и суглинках. Оптимальная кислотность земли должна быть около рН 5,8-6,7.Чтобы вырастить хороший урожай, следует выбирать здоровые саженцы с развитой корневой системой без опухолей и других поражений. Важно, чтобы посадка малины весной происходила на ранних сроках, пока на ней не появились почки. Для этого заранее нужно вырыть ямы глубиной в 30 см и шириной в 60 см. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см, а между рядами – не менее полутора метров. Затем туда необходимо внести удобрения, а корни саженцев в течение 1-2 часов можно подержать в растворе, стимулирующем рост корневой системы. Это поможет малине хорошо прижиться на новом месте. Когда все готово, растение помещают на дно ямы так, чтобы все корешки распределились равномерно, а потом засыпают грунтом и уплотняют его. Саженец необходимо обильно полить, а через несколько дней повторить процедуру, если нет дождей, ведь молодой кустарник очень требователен к влаге. Участки с саженцами нужно мульчировать - посыпать опавшей листвой или соломой.Посадка малины осенью начинается в сентябре или начале октября, но не позднее двух недель перед заморозками. Для этого участок следует подготовить заранее: перекопать землю на глубину штыка лопаты, удалить сорняки и удобрить ее. На каждый квадратный метр земли можно внести 10-30 кг компоста или перегноя, 60-80 г суперфосфата и около 50 г сернистого калия. В плодородный грунт удобрения можно не вносить. После этого необходимо вырыть ямы глубиной в 30 см и шириной в 60 см, с расстоянием между ними не менее 50 см. Во время посадки саженцы помещаются в ямы с расправленными корнями, которые должны плотно прилегать ко дну, и засыпаются землей. Как и в первом случае, растение обильно поливается, почва уплотняется и мульчируется.Уход за малиной в открытом грунтеВ первый год жизни ягода хорошо реагирует на удобрения, поэтому подкормка необходима 2-3 раза в сезон. Ухаживать за малиной нужно регулярно. В период вегетации весной и созревания плодов летом нуждается в обильном поливе. Молодые побеги следует подвязывать к прочным опорам для наилучшего роста. Весной уход за малиной начинается почти сразу после таяния снега. Сначала нужно убрать прошлогоднюю листву, затем регулярно пропалывать участок вокруг растения и рыхлить землю. Частоту прополки поможет сократить мульча. Весной также следует удалить больные или промерзшие побеги.Осенью для малины нужно создать необходимые для зимовки условия. Для этого пролежавшую все лето мульчу убирают и перекапывают землю возле куста на 8-10 см. Азотными удобрениями пользоваться нельзя, иначе они спровоцируют ускоренный рост малины. Если пришло время для подкормки, лучше взять фосфорно-калийное удобрение, которое вносят в бороздки глубиной 15-20 см, расположенные не ближе, чем 30 см от куста. Осенью можно удалить побеги, которые уже дали урожай, потому что они плодоносить больше не будут.Сбор урожая малиныПлоды малины начинают созревать в середине лета, а сбор урожая обычно приходится на начало августа. Его производят через каждые 1-2 дня. Лучше всего снимать ягоды рано утром в сухую погоду после схода росы. Отрывать их нужно вместе с плодоножкой. Они должны быть зрелыми, не слишком твердыми или мягкими. В том случае, если ягоды сразу идут в переработку, можно снимать их без плодоножки. Моется ягода непосредственно перед употреблением.Правила хранения малиныСрок хранения свежих плодов малины в холодильнике - не более 7 дней. После сбора хранить ее при температуре 19 - 20° можно не более 8 часов. Чтобы увеличить период годности, ягоду следует поместить в пластиковые контейнеры, сделав не более двух рядов и накрыв бумажной салфеткой. Пораженные грибком плоды нужно сразу выбросить, иначе они испортят здоровые. Самое оптимальное место хранения в холодильнике - это средние полки. Также ягоду можно заморозить, так она сохранит свои полезные свойства на всю зиму.
https://rsport.ria.ru/20200522/1571810548.html
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растениеводство, здоровый образ жизни (зож), ягоды, растения, продукты

Ягода для иммунитета и против простуды: как сажать и выращивать малину

21:09 07.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКонтейнеры с малиной
Контейнеры с малиной - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Малина - это полукустарник семейства Розовые, популярный у садоводов многих стран мира. О правилах ухода и посадки - в материале РИА Новости.

Правила выращивания малины

В этой ягоде содержится много полезных для человека витаминов и минералов. Она повышает иммунитет, помогает сбить температуру и лечить респираторные заболевания, сбросить вес, а также укрепляет стенки сосудов. Чтобы получить хороший урожай, ее нужно не только правильно посадить, но и соблюдать некоторые правила ухода и выращивания.
Куст малины следует размещать возле изгороди или забора. Для этих целей не подходят низины, возвышенности и крутые склоны. При этом растению необходимо много света, затемнение оно переносит плохо. Кустарник нужно сажать поодаль от картофеля, перца, томатов и земляники, которых атакуют такие же вредители и болезни. Малине требуется обильный полив, но она не любит переувлажненность почвы также, как ее пересыхание. В засуху ее необходимо поливать так, чтобы земля промокала на глубину 30-40 см. Причем больше всего жидкости требуется в мае, когда кустарник растет. Кроме этого, важен и предзимний полив: чем сильнее почва напитается влагой, тем лучше перезимует малина.
На одном участке ягода может произрастать до 7-10 лет, потом сокращается урожайность, растение начинает чаще болеть. По истечении этого срока ее следует пересадить.
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Пошаговая инструкция посадки малины

Сажают малину как весной, так и осенью. Растение требовательно к почве, поэтому перед посадкой необходимо подготовить грунт: перекопать его на глубину 30 см и удалить сорняки. Лучше всего кустарник растет в рыхлых почвах, хотя может произрастать на черноземах и суглинках. Оптимальная кислотность земли должна быть около рН 5,8-6,7.
Чтобы вырастить хороший урожай, следует выбирать здоровые саженцы с развитой корневой системой без опухолей и других поражений. Важно, чтобы посадка малины весной происходила на ранних сроках, пока на ней не появились почки. Для этого заранее нужно вырыть ямы глубиной в 30 см и шириной в 60 см. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см, а между рядами – не менее полутора метров. Затем туда необходимо внести удобрения, а корни саженцев в течение 1-2 часов можно подержать в растворе, стимулирующем рост корневой системы. Это поможет малине хорошо прижиться на новом месте. Когда все готово, растение помещают на дно ямы так, чтобы все корешки распределились равномерно, а потом засыпают грунтом и уплотняют его. Саженец необходимо обильно полить, а через несколько дней повторить процедуру, если нет дождей, ведь молодой кустарник очень требователен к влаге. Участки с саженцами нужно мульчировать - посыпать опавшей листвой или соломой.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк Сбор урожая малины на полях ЛПХ "Кубанская ягодка" в Краснодарском крае. 16 августа 2017
 Сбор урожая малины на полях ЛПХ Кубанская ягодка в Краснодарском крае. 16 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Посадка малины осенью начинается в сентябре или начале октября, но не позднее двух недель перед заморозками. Для этого участок следует подготовить заранее: перекопать землю на глубину штыка лопаты, удалить сорняки и удобрить ее. На каждый квадратный метр земли можно внести 10-30 кг компоста или перегноя, 60-80 г суперфосфата и около 50 г сернистого калия. В плодородный грунт удобрения можно не вносить. После этого необходимо вырыть ямы глубиной в 30 см и шириной в 60 см, с расстоянием между ними не менее 50 см. Во время посадки саженцы помещаются в ямы с расправленными корнями, которые должны плотно прилегать ко дну, и засыпаются землей. Как и в первом случае, растение обильно поливается, почва уплотняется и мульчируется.
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Уход за малиной в открытом грунте

В первый год жизни ягода хорошо реагирует на удобрения, поэтому подкормка необходима 2-3 раза в сезон. Ухаживать за малиной нужно регулярно. В период вегетации весной и созревания плодов летом нуждается в обильном поливе. Молодые побеги следует подвязывать к прочным опорам для наилучшего роста. Весной уход за малиной начинается почти сразу после таяния снега. Сначала нужно убрать прошлогоднюю листву, затем регулярно пропалывать участок вокруг растения и рыхлить землю. Частоту прополки поможет сократить мульча. Весной также следует удалить больные или промерзшие побеги.
Осенью для малины нужно создать необходимые для зимовки условия. Для этого пролежавшую все лето мульчу убирают и перекапывают землю возле куста на 8-10 см. Азотными удобрениями пользоваться нельзя, иначе они спровоцируют ускоренный рост малины. Если пришло время для подкормки, лучше взять фосфорно-калийное удобрение, которое вносят в бороздки глубиной 15-20 см, расположенные не ближе, чем 30 см от куста. Осенью можно удалить побеги, которые уже дали урожай, потому что они плодоносить больше не будут.
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Сбор урожая малины

Плоды малины начинают созревать в середине лета, а сбор урожая обычно приходится на начало августа. Его производят через каждые 1-2 дня. Лучше всего снимать ягоды рано утром в сухую погоду после схода росы. Отрывать их нужно вместе с плодоножкой. Они должны быть зрелыми, не слишком твердыми или мягкими. В том случае, если ягоды сразу идут в переработку, можно снимать их без плодоножки. Моется ягода непосредственно перед употреблением.

Правила хранения малины

Срок хранения свежих плодов малины в холодильнике - не более 7 дней. После сбора хранить ее при температуре 19 - 20° можно не более 8 часов. Чтобы увеличить период годности, ягоду следует поместить в пластиковые контейнеры, сделав не более двух рядов и накрыв бумажной салфеткой. Пораженные грибком плоды нужно сразу выбросить, иначе они испортят здоровые. Самое оптимальное место хранения в холодильнике - это средние полки. Также ягоду можно заморозить, так она сохранит свои полезные свойства на всю зиму.
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