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Подготовку лыжных трасс в Подмосковье завершат в декабре
Подготовку лыжных трасс в Подмосковье завершат в декабре
Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин поручил главам муниципалитетов завершить подготовку горок, лыжных трасс и катков до 20 декабря, об этом РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:58
2020-12-07T14:58
2020-12-07T14:58
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин поручил главам муниципалитетов завершить подготовку горок, лыжных трасс и катков до 20 декабря, об этом он сообщил в ходе заседания правительства в понедельник.Согласно данным пресс-службы ведомства, на территории региона будет обрадовано 208 горок, 164 катка и 126 лыжных трасс."Глав муниципалитетов прошу завершить подготовку лыжных трасс, катков и горок до 20 декабря", - сказал Хайкин.
https://ria.ru/20201204/avtomobilisty-1587766775.html
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михаил хайкин, московская область (подмосковье)