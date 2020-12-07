https://ria.ru/20201207/lyzhni-1588031375.html

Подготовку лыжных трасс в Подмосковье завершат в декабре

Подготовку лыжных трасс в Подмосковье завершат в декабре

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин поручил главам муниципалитетов завершить подготовку горок, лыжных трасс и катков до 20 декабря, об этом РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:58

2020-12-07T14:58

2020-12-07T14:58

новости подмосковья

михаил хайкин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин поручил главам муниципалитетов завершить подготовку горок, лыжных трасс и катков до 20 декабря, об этом он сообщил в ходе заседания правительства в понедельник.Согласно данным пресс-службы ведомства, на территории региона будет обрадовано 208 горок, 164 катка и 126 лыжных трасс."Глав муниципалитетов прошу завершить подготовку лыжных трасс, катков и горок до 20 декабря", - сказал Хайкин.

https://ria.ru/20201204/avtomobilisty-1587766775.html

московская область (подмосковье)

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2020

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михаил хайкин, московская область (подмосковье)