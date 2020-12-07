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Путин проведет встречу с Ольгой Любимовой
Путин проведет встречу с Ольгой Любимовой
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, а также встретится с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, она... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:02
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культура
ольга любимова
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, а также встретится с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, она доложит главе государства о том, как обстоят дела в сфере культуры с учетом нынешнего непростого времени, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента уточнил, что глава государства в этот день работает в Кремле, также у него запланированы внутренние совещания непубличного характера.
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ольга любимова, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин проведет встречу с Ольгой Любимовой

13:02 07.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин вместе с представителями молодежных организаций слушают обновленный звон колоколов на Спасской башне Кремля
Президент РФ Владимир Путин вместе с представителями молодежных организаций слушают обновленный звон колоколов на Спасской башне Кремля - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, а также встретится с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, она доложит главе государства о том, как обстоят дела в сфере культуры с учетом нынешнего непростого времени, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня будет в середине дня достаточно важный международный телефонный разговор, мы вас проинформируем. И сегодня будет позже в течение дня из публичного - президент примет министра культуры Ольгу Любимову, позанимаются вопросами культуры в нашей стране. Любимова доложит о том, как обстоят дела с учетом того непростого времени, в котором мы сейчас все живем", - сообщил Песков журналистам в понедельник.
Пресс-секретарь президента уточнил, что глава государства в этот день работает в Кремле, также у него запланированы внутренние совещания непубличного характера.
 
КультураОльга ЛюбимоваДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
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