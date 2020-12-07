https://ria.ru/20201207/lyubimova-1588003230.html

Путин проведет встречу с Ольгой Любимовой

Путин проведет встречу с Ольгой Любимовой

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, а также встретится с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, она... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:02

2020-12-07T13:02

2020-12-07T13:02

культура

ольга любимова

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, а также встретится с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, она доложит главе государства о том, как обстоят дела в сфере культуры с учетом нынешнего непростого времени, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента уточнил, что глава государства в этот день работает в Кремле, также у него запланированы внутренние совещания непубличного характера.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, дмитрий песков, владимир путин, политика