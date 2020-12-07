Путин проведет встречу с Ольгой Любимовой
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин вместе с представителями молодежных организаций слушают обновленный звон колоколов на Спасской башне Кремля
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, а также встретится с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, она доложит главе государства о том, как обстоят дела в сфере культуры с учетом нынешнего непростого времени, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня будет в середине дня достаточно важный международный телефонный разговор, мы вас проинформируем. И сегодня будет позже в течение дня из публичного - президент примет министра культуры Ольгу Любимову, позанимаются вопросами культуры в нашей стране. Любимова доложит о том, как обстоят дела с учетом того непростого времени, в котором мы сейчас все живем", - сообщил Песков журналистам в понедельник.
Пресс-секретарь президента уточнил, что глава государства в этот день работает в Кремле, также у него запланированы внутренние совещания непубличного характера.