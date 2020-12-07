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https://ria.ru/20201207/lolita-1587976303.html
Цискаридзе рассказал Лолите подробности интимной жизни Екатерины II
Цискаридзе рассказал Лолите подробности интимной жизни Екатерины II
Лолита Милявская опубликовала в инстаграме несколько постов с экскурсией по пустому Эрмитажу, которую для нее организовал российский артист балета и педагог... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:56
2020-12-07T12:56
гид
новости культуры
музеи
шоубиз
государственный эрмитаж
лолита милявская
николай цискаридзе
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Лолита Милявская опубликовала в инстаграме несколько постов с экскурсией по пустому Эрмитажу, которую для нее организовал российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе. Вместе они посетили палаты Петра I в здании Эрмитажного театра, ознакомились с древними экспонатами выставки "Экспедиции. Археология в Эрмитаже", побывали в зале Рембрандта и других залах. В кабинете Петра I певица сразу обратила внимание на конторку — деревянный стол, за которым стоя работал император. Из личных вещей монарха сохранились подсвечник, чернильницы и многое другое, а также первые подарки из янтаря."Уже потом ему подарили знаменитую Янтарную комнату", — подчеркнул экскурсовод.Параллельно Николай Цискаридзе добавлял интересные факты, связанные с произведениями искусства или бытом российских императоров. Например, о "пробир-даме", которая подбирала Екатерине II фаворитов.По его словам, все фавориты получали графский титул, кроме Ланского, которому достался княжеский. Екатерина II обожала его. "Он умер очень рано. На удивление, целый год она хранила по нему траур. Он был очень хороший человек: не лез в государственные дела, но помогал ей во всем. Был как секретарь у нее и при этом не переходил границы", — подчеркнул артист балета. Оказавшись в зале Рембрандта, Цискаридзе сразу начал рассказывать о полотнах голландского художника: "Это Саския, его супруга в образе Флоры, — указал Николай Цискаридзе на полотно. — Но это все молодой Рембрандт. Сейчас мы будем идти, и краски будут становиться сочнее". Танцор и педагог также упомянул события Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что полотна увезли в Новосибирск, где хранили в подвале оперного театра, экскурсии по Эрмитажу проводили даже в такое тяжелое время. За несколько часов видео набрали сотни тысяч просмотров и массу положительных комментариев. Пользователи поблагодарили певицу за экскурсию. Посещать музеи сейчас проблематично из-за пандемии коронавируса, а такой формат, по мнению большинства, — отличная альтернатива. "Спасибо за экскурсию! Вы — молодец. Виртуально была в Эрмитаже, здорово", — написала susplada68; "Цискаридзе — лучший экскурсовод", — считает oksana_kedyk.Ранее стало известно о новых ограничениях по коронавирусу, которые ввели в Санкт-Петербурге. Бары, рестораны и кафе не смогут принимать посетителей с 30 декабря по 3 января. С 30 декабря по 10 января будут закрыты музеи, театры, концертные залы, кафе и рестораны. На тот же срок вводится запрет на проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, "если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря", а также перевозка пассажиров автобусами на экскурсии.
https://ria.ru/20201130/ermitazh-1586622686.html
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гид, новости культуры, музеи, государственный эрмитаж, лолита милявская, николай цискаридзе

Цискаридзе рассказал Лолите подробности интимной жизни Екатерины II

12:56 07.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Лолита Милявская опубликовала в инстаграме несколько постов с экскурсией по пустому Эрмитажу, которую для нее организовал российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе.

"Если бы не Коля Цискаридзе, меня в это место не допустили бы. Вдыхайте эту энергию. Наслаждайтесь", — рассказывает певица на видео.

Вместе они посетили палаты Петра I в здании Эрмитажного театра, ознакомились с древними экспонатами выставки "Экспедиции. Археология в Эрмитаже", побывали в зале Рембрандта и других залах.
В кабинете Петра I певица сразу обратила внимание на конторку — деревянный стол, за которым стоя работал император. Из личных вещей монарха сохранились подсвечник, чернильницы и многое другое, а также первые подарки из янтаря.
"Уже потом ему подарили знаменитую Янтарную комнату", — подчеркнул экскурсовод.
Параллельно Николай Цискаридзе добавлял интересные факты, связанные с произведениями искусства или бытом российских императоров. Например, о "пробир-даме", которая подбирала Екатерине II фаворитов.

"Графиня Протасова была пробир-дамой у Екатерины. Все знали, кто она такая: пробовала какого-нибудь из гвардейцев понравившихся. Когда понимала, что императрица устала от предыдущего, хочет заменить его, она обязательно подыскивала нового", — пояснил Цискаридзе.

По его словам, все фавориты получали графский титул, кроме Ланского, которому достался княжеский. Екатерина II обожала его. "Он умер очень рано. На удивление, целый год она хранила по нему траур. Он был очень хороший человек: не лез в государственные дела, но помогал ей во всем. Был как секретарь у нее и при этом не переходил границы", — подчеркнул артист балета.
Оказавшись в зале Рембрандта, Цискаридзе сразу начал рассказывать о полотнах голландского художника: "Это Саския, его супруга в образе Флоры, — указал Николай Цискаридзе на полотно. — Но это все молодой Рембрандт. Сейчас мы будем идти, и краски будут становиться сочнее".
Танцор и педагог также упомянул события Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что полотна увезли в Новосибирск, где хранили в подвале оперного театра, экскурсии по Эрмитажу проводили даже в такое тяжелое время.

"Чтобы вдохновить людей, им рассказывали, что здесь могло бы быть", — прокомментировал Цискаридзе.

За несколько часов видео набрали сотни тысяч просмотров и массу положительных комментариев. Пользователи поблагодарили певицу за экскурсию. Посещать музеи сейчас проблематично из-за пандемии коронавируса, а такой формат, по мнению большинства, — отличная альтернатива.
"Спасибо за экскурсию! Вы — молодец. Виртуально была в Эрмитаже, здорово", — написала susplada68; "Цискаридзе — лучший экскурсовод", — считает oksana_kedyk.
Ранее стало известно о новых ограничениях по коронавирусу, которые ввели в Санкт-Петербурге. Бары, рестораны и кафе не смогут принимать посетителей с 30 декабря по 3 января. С 30 декабря по 10 января будут закрыты музеи, театры, концертные залы, кафе и рестораны. На тот же срок вводится запрет на проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, "если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря", а также перевозка пассажиров автобусами на экскурсии.
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