https://ria.ru/20201207/lolita-1587976303.html

Цискаридзе рассказал Лолите подробности интимной жизни Екатерины II

Цискаридзе рассказал Лолите подробности интимной жизни Екатерины II

Лолита Милявская опубликовала в инстаграме несколько постов с экскурсией по пустому Эрмитажу, которую для нее организовал российский артист балета и педагог... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:56

2020-12-07T12:56

2020-12-07T12:56

гид

новости культуры

музеи

шоубиз

государственный эрмитаж

лолита милявская

николай цискаридзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576027290_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_f485c8cceae0800a6ef7641d3f63da4c.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Лолита Милявская опубликовала в инстаграме несколько постов с экскурсией по пустому Эрмитажу, которую для нее организовал российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе. Вместе они посетили палаты Петра I в здании Эрмитажного театра, ознакомились с древними экспонатами выставки "Экспедиции. Археология в Эрмитаже", побывали в зале Рембрандта и других залах. В кабинете Петра I певица сразу обратила внимание на конторку — деревянный стол, за которым стоя работал император. Из личных вещей монарха сохранились подсвечник, чернильницы и многое другое, а также первые подарки из янтаря."Уже потом ему подарили знаменитую Янтарную комнату", — подчеркнул экскурсовод.Параллельно Николай Цискаридзе добавлял интересные факты, связанные с произведениями искусства или бытом российских императоров. Например, о "пробир-даме", которая подбирала Екатерине II фаворитов.По его словам, все фавориты получали графский титул, кроме Ланского, которому достался княжеский. Екатерина II обожала его. "Он умер очень рано. На удивление, целый год она хранила по нему траур. Он был очень хороший человек: не лез в государственные дела, но помогал ей во всем. Был как секретарь у нее и при этом не переходил границы", — подчеркнул артист балета. Оказавшись в зале Рембрандта, Цискаридзе сразу начал рассказывать о полотнах голландского художника: "Это Саския, его супруга в образе Флоры, — указал Николай Цискаридзе на полотно. — Но это все молодой Рембрандт. Сейчас мы будем идти, и краски будут становиться сочнее". Танцор и педагог также упомянул события Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что полотна увезли в Новосибирск, где хранили в подвале оперного театра, экскурсии по Эрмитажу проводили даже в такое тяжелое время. За несколько часов видео набрали сотни тысяч просмотров и массу положительных комментариев. Пользователи поблагодарили певицу за экскурсию. Посещать музеи сейчас проблематично из-за пандемии коронавируса, а такой формат, по мнению большинства, — отличная альтернатива. "Спасибо за экскурсию! Вы — молодец. Виртуально была в Эрмитаже, здорово", — написала susplada68; "Цискаридзе — лучший экскурсовод", — считает oksana_kedyk.Ранее стало известно о новых ограничениях по коронавирусу, которые ввели в Санкт-Петербурге. Бары, рестораны и кафе не смогут принимать посетителей с 30 декабря по 3 января. С 30 декабря по 10 января будут закрыты музеи, театры, концертные залы, кафе и рестораны. На тот же срок вводится запрет на проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, "если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря", а также перевозка пассажиров автобусами на экскурсии.

https://ria.ru/20201130/ermitazh-1586622686.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гид, новости культуры, музеи, государственный эрмитаж, лолита милявская, николай цискаридзе