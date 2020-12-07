https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588082506.html

Минздрав США рассказал, когда американцы смогут привиться от COVID-19

Минздрав США рассказал, когда американцы смогут привиться от COVID-19

Все американцы смогут привиться от коронавируса ко второму кварталу 2021 года, заявил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар в интервью для... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T18:29

2020-12-07T18:29

2020-12-07T18:31

распространение нового коронавируса

дональд трамп

воз

сша

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Все американцы смогут привиться от коронавируса ко второму кварталу 2021 года, заявил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар в интервью для портала Axios.Вакцина будет широко доступна во "втором квартале следующего года", заявил министр в ответ на вопрос о том, смогут ли американцы привиться весной.Азар также выразил несогласие с мнением, что меры по борьбе с пандемией, предпринятые администрацией президента США Дональда Трампа, не были успешными. "Нам удалось спасти сотни тысяч, если не миллионы жизней", - отметил министр.При этом в материале Axios говорится, что американский медицинский регулятор FDA еще не одобрил вакцину, а проведение вакцинации по всей стране будет сопряжено со значительными логистическими трудностями.По данным ВОЗ, США стоит на первом месте по количеству заразившихся, всего зафиксировано 14 397 135 случаев заражений и 278 806 летальных исходов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/farmkompanii-1587974666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, воз, сша, в мире