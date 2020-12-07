Минздрав США рассказал, когда американцы смогут привиться от COVID-19
18:29 07.12.2020 (обновлено: 18:31 07.12.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Вакцина будет широко доступна во "втором квартале следующего года", заявил министр в ответ на вопрос о том, смогут ли американцы привиться весной.
"Надеюсь, что в следующем году жизнь вернется в привычное русло благодаря работе в рамках партнерства Operation Warp Speed (программа государственно-частного партнерства, инициированная правительством США, призванная способствовать разработке, производству и распространению вакцины от COVID-19 - ред.) и этим вакцинам, а также лечению", - подчеркнул министр.
Азар также выразил несогласие с мнением, что меры по борьбе с пандемией, предпринятые администрацией президента США Дональда Трампа, не были успешными. "Нам удалось спасти сотни тысяч, если не миллионы жизней", - отметил министр.
При этом в материале Axios говорится, что американский медицинский регулятор FDA еще не одобрил вакцину, а проведение вакцинации по всей стране будет сопряжено со значительными логистическими трудностями.
По данным ВОЗ, США стоит на первом месте по количеству заразившихся, всего зафиксировано 14 397 135 случаев заражений и 278 806 летальных исходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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