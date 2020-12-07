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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588082506.html
Минздрав США рассказал, когда американцы смогут привиться от COVID-19
Минздрав США рассказал, когда американцы смогут привиться от COVID-19
Все американцы смогут привиться от коронавируса ко второму кварталу 2021 года, заявил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар в интервью для... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T18:29
2020-12-07T18:31
распространение нового коронавируса
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сша
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Все американцы смогут привиться от коронавируса ко второму кварталу 2021 года, заявил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар в интервью для портала Axios.Вакцина будет широко доступна во "втором квартале следующего года", заявил министр в ответ на вопрос о том, смогут ли американцы привиться весной.Азар также выразил несогласие с мнением, что меры по борьбе с пандемией, предпринятые администрацией президента США Дональда Трампа, не были успешными. "Нам удалось спасти сотни тысяч, если не миллионы жизней", - отметил министр.При этом в материале Axios говорится, что американский медицинский регулятор FDA еще не одобрил вакцину, а проведение вакцинации по всей стране будет сопряжено со значительными логистическими трудностями.По данным ВОЗ, США стоит на первом месте по количеству заразившихся, всего зафиксировано 14 397 135 случаев заражений и 278 806 летальных исходов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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дональд трамп, воз, сша, в мире

Минздрав США рассказал, когда американцы смогут привиться от COVID-19

18:29 07.12.2020 (обновлено: 18:31 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Все американцы смогут привиться от коронавируса ко второму кварталу 2021 года, заявил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар в интервью для портала Axios.
Вакцина будет широко доступна во "втором квартале следующего года", заявил министр в ответ на вопрос о том, смогут ли американцы привиться весной.

"Надеюсь, что в следующем году жизнь вернется в привычное русло благодаря работе в рамках партнерства Operation Warp Speed (программа государственно-частного партнерства, инициированная правительством США, призванная способствовать разработке, производству и распространению вакцины от COVID-19 - ред.) и этим вакцинам, а также лечению", - подчеркнул министр.

Азар также выразил несогласие с мнением, что меры по борьбе с пандемией, предпринятые администрацией президента США Дональда Трампа, не были успешными. "Нам удалось спасти сотни тысяч, если не миллионы жизней", - отметил министр.
При этом в материале Axios говорится, что американский медицинский регулятор FDA еще не одобрил вакцину, а проведение вакцинации по всей стране будет сопряжено со значительными логистическими трудностями.
По данным ВОЗ, США стоит на первом месте по количеству заразившихся, всего зафиксировано 14 397 135 случаев заражений и 278 806 летальных исходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДональд ТрампВОЗСШАВ мире
 
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