https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588054694.html

В Самарской области ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Самарской области ужесточили ограничения из-за коронавируса

Жителям Самарской области старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусом запретят посещать бассейны, фитнес-клубы, театры и развлекательные учреждения, сообщает в РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:25

2020-12-07T16:25

2020-12-07T16:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

самарская область

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САМАРА, 7 дек – РИА Новости. Жителям Самарской области старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусом запретят посещать бассейны, фитнес-клубы, театры и развлекательные учреждения, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона."Планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес-клубов, театров и развлекательных учреждений. Ограничения касаются занятий спортом в закрытых помещениях. Например, выход на лыжню в парке не воспрещается", - говорится в сообщении.Кроме того, учреждения торговли будут обязаны обеспечивать дистанцирование покупателей с нормой в четыре квадратных метра на одного посетителя. Также для зон фуд-кортов в торговых центрах планируется ввести обслуживание только за столиками и по электронному меню для того, чтобы исключить скопления людей в очередях к кассам. Отмечается, что перед введением такой меры будет дано время на проведение необходимого технологического переоснащения.В Самарской области из-за коронавируса до 16 декабря действует режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а также масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу сотрудников с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет. Кроме того, рекомендовано перевести на удаленную работу беременных женщин.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 24 213 случаев заражения коронавирусом, 21 936 человек выздоровели, 455 скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587942336.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, самарская область