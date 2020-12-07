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https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588054694.html
В Самарской области ужесточили ограничения из-за коронавируса
В Самарской области ужесточили ограничения из-за коронавируса
Жителям Самарской области старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусом запретят посещать бассейны, фитнес-клубы, театры и развлекательные учреждения, сообщает в РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:25
2020-12-07T16:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
самарская область
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САМАРА, 7 дек – РИА Новости. Жителям Самарской области старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусом запретят посещать бассейны, фитнес-клубы, театры и развлекательные учреждения, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона."Планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес-клубов, театров и развлекательных учреждений. Ограничения касаются занятий спортом в закрытых помещениях. Например, выход на лыжню в парке не воспрещается", - говорится в сообщении.Кроме того, учреждения торговли будут обязаны обеспечивать дистанцирование покупателей с нормой в четыре квадратных метра на одного посетителя. Также для зон фуд-кортов в торговых центрах планируется ввести обслуживание только за столиками и по электронному меню для того, чтобы исключить скопления людей в очередях к кассам. Отмечается, что перед введением такой меры будет дано время на проведение необходимого технологического переоснащения.В Самарской области из-за коронавируса до 16 декабря действует режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а также масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу сотрудников с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет. Кроме того, рекомендовано перевести на удаленную работу беременных женщин.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 24 213 случаев заражения коронавирусом, 21 936 человек выздоровели, 455 скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, самарская область

В Самарской области ужесточили ограничения из-за коронавируса

16:25 07.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САМАРА, 7 дек – РИА Новости. Жителям Самарской области старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусом запретят посещать бассейны, фитнес-клубы, театры и развлекательные учреждения, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
"Планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес-клубов, театров и развлекательных учреждений. Ограничения касаются занятий спортом в закрытых помещениях. Например, выход на лыжню в парке не воспрещается", - говорится в сообщении.
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Кроме того, учреждения торговли будут обязаны обеспечивать дистанцирование покупателей с нормой в четыре квадратных метра на одного посетителя. Также для зон фуд-кортов в торговых центрах планируется ввести обслуживание только за столиками и по электронному меню для того, чтобы исключить скопления людей в очередях к кассам. Отмечается, что перед введением такой меры будет дано время на проведение необходимого технологического переоснащения.
В Самарской области из-за коронавируса до 16 декабря действует режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а также масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу сотрудников с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет. Кроме того, рекомендовано перевести на удаленную работу беременных женщин.
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