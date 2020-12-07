https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588030994.html
В США выявили более 175 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили более 175 тысяч новых случаев COVID-19
Более 175 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1113 человек с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:58
2020-12-07T14:58
2020-12-07T14:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Более 175 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1113 человек с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 175 663 новых случая заражения. На прошлой неделе в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 227 885 человек.По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 14,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 282 тысяч человек. Выздоровели более 5,6 миллиона инфицированных.Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 67 миллионов человек, умерли свыше 1,5 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587545357.html
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коронавирус covid-19, сша, в мире