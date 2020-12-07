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Минздрав работает над новой версией рекомендаций по лечению COVID-19
Минздрав работает над новой версией рекомендаций по лечению COVID-19
Минздрав РФ работает над новой версией методических рекомендаций по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, с учетом новых данных и прививочной кампании... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:46
2020-12-07T14:46
2020-12-07T14:46
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коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минздрав РФ работает над новой версией методических рекомендаций по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, с учетом новых данных и прививочной кампании против COVID-19, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин."Сегодня министерство здравоохранения совместно с рабочей группой по разработке временных рекомендаций, экспертным сообществом разрабатывает уже 10 версию временных методических рекомендаций", - сказал Камкин на форуме "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он уточнил, что новая версия будет учитывать последние данные о коронавирусной инфекции, новые препараты для ее лечения и прививочную кампанию от COVID-19, которая в ближайшее время будет развернута.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество