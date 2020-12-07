https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588028287.html

Минздрав работает над новой версией рекомендаций по лечению COVID-19

Минздрав работает над новой версией рекомендаций по лечению COVID-19

Минздрав РФ работает над новой версией методических рекомендаций по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, с учетом новых данных и прививочной кампании... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:46

2020-12-07T14:46

2020-12-07T14:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минздрав РФ работает над новой версией методических рекомендаций по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, с учетом новых данных и прививочной кампании против COVID-19, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин."Сегодня министерство здравоохранения совместно с рабочей группой по разработке временных рекомендаций, экспертным сообществом разрабатывает уже 10 версию временных методических рекомендаций", - сказал Камкин на форуме "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он уточнил, что новая версия будет учитывать последние данные о коронавирусной инфекции, новые препараты для ее лечения и прививочную кампанию от COVID-19, которая в ближайшее время будет развернута.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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