https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588009546.html

В калининградском психоневрологическом интернате выявили вспышку COVID-19

В калининградском психоневрологическом интернате выявили вспышку COVID-19

Сорок постояльцев психоневрологического интерната в городе Советске Калининградской области заразились коронавирусом, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:27

2020-12-07T13:27

2020-12-07T13:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

калининградская область

советск

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КАЛИНИНГРАД, 7 дек - РИА Новости. Сорок постояльцев психоневрологического интерната в городе Советске Калининградской области заразились коронавирусом, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора."Управлением Роспотребнадзора организованы противоэпидемические мероприятия по случаю групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в психоневрологическом интернате Советска. По состоянию на 7 декабря, у 40 постояльцев с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (преимущественно с повышением температуры) лабораторно ПЦР-исследованием подтверждена коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.Отмечается, что в учреждении скорректировали противоэпидемический режим, установили медицинское наблюдение, проводятся обследования сотрудников и контактных, дезинфекция, продолжается работа по локализации очага. По данным управления Роспотребнадзора, с апреля 2020 года интернат работает в закрытом режиме. Вероятным источником заражения является персонал, точную причину распространения инфекции устанавливают.По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 7 декабря на COVID-19 в Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона жителей обследованы почти 393 тысячи человек, выявлено 12 817 случаев заражения (198 за последние сутки), 9491 человек выздоровел (48 за сутки), умерли 132.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

калининградская область

советск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, советск