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В Москве за сутки госпитализировали 1253 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1253 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализировано 1 253 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 468 человек, сообщает столичный оперативный штаб по... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:04
2020-12-07T11:04
2020-12-07T11:07
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1 253 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 468 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице подтверждено 7 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 253 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 468 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 13% среди заболевших - дети, 40,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,9% – от 46 до 65 лет, еще 11,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,4% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество