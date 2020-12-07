https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587971877.html

Мурашко оценил ситуацию с производством тест-систем на COVID-19

Мурашко оценил ситуацию с производством тест-систем на COVID-19

Производственные мощности для создания необходимого количества тест-систем на COVID-19 в России есть, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:36

2020-12-07T10:36

2020-12-07T10:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Производственные мощности для создания необходимого количества тест-систем на COVID-19 в России есть, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Производственные мощности, в том числе для необходимого количества тестов, в Российской Федерации существуют",- сказал Мурашко на форуме "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он уточнил, что тест-системы для выявления коронавируса появились фактически в первые недели пандемии, сегодня в России уже более 90 производителей тестов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество