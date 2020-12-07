https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587950767.html

В Москве с октября выявили 360 тысяч контактировавших с больными COVID-19

В Москве с октября выявили 360 тысяч контактировавших с больными COVID-19

Четыреста пятьдесят специалистов в смену работают в колл-центре и обзванивают заболевших коронавирусом и выявлению москвичей, которые с ними контактировали,... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T07:22

2020-12-07T07:22

2020-12-07T07:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Четыреста пятьдесят специалистов в смену работают в колл-центре и обзванивают заболевших коронавирусом и выявлению москвичей, которые с ними контактировали, только с октября это позволило определить более 360 тысяч контактных лиц, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы уделяем большое внимание эпидемиологическому расследованию каждого случая новой коронавирусной инфекции. Наша цель – максимально выявить всех, с кем контактировал заболевший, чтобы пресечь цепочку распространения вируса. Для этого в городе работает специальный колл-центр: 450 специалистов в постоянном режиме общаются с заболевшими, помогают восстановить круг их контактов. Их, в свою очередь, оперативно информируем, что им внимательно надо следить за состоянием своего здоровья, а при первых симптомах обращаться к врачу. Только с октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц", - рассказала Ракова.Она отметила, что с середины октября в Москве заработал колл-центр по приему входящих звонков от зараженных и тех, кто общался с ними в течение последних 14 дней. Это позволило дополнительно установить более 600 новых контактных.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587943995.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва