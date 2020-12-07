https://ria.ru/20201207/karabakh-1588031870.html
Азербайджан и Армения проведут встречу по урегулированию в Карабахе
Азербайджан и Армения проведут встречу по урегулированию в Карабахе
Ереван и Баку проведут встречу по карабахскому урегулированию после стабилизации ситуации в зоне конфликта, заявил глава МИД Армении Ара Айвазян. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:01
2020-12-07T15:01
2020-12-07T15:44
ара айвазян
сергей лавров
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Ереван и Баку проведут встречу по карабахскому урегулированию после стабилизации ситуации в зоне конфликта, заявил глава МИД Армении Ара Айвазян."Трехстороннее заявление от 9 ноября - это не временное, а краеугольное заявление в смысле прекращения огня и кровопролития, и есть там определенные параметры в смысле возвращения беженцев и другие вопросы, которые очерчивают основные параметры решения карабахского конфликта", - сказал он по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым."Но, естественно, основные приоритетные вопросы остаются для всеобъемлющих переговоров, которые начнутся сразу после того, как ситуация в зоне конфликта стабилизируется", - добавил глава МИД Армении.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201205/karabakh-1587841814.html
нагорный карабах
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ара айвазян, сергей лавров, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире