https://ria.ru/20201207/karabakh-1588031870.html

Азербайджан и Армения проведут встречу по урегулированию в Карабахе

Азербайджан и Армения проведут встречу по урегулированию в Карабахе

Ереван и Баку проведут встречу по карабахскому урегулированию после стабилизации ситуации в зоне конфликта, заявил глава МИД Армении Ара Айвазян. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:01

2020-12-07T15:01

2020-12-07T15:44

ара айвазян

сергей лавров

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Ереван и Баку проведут встречу по карабахскому урегулированию после стабилизации ситуации в зоне конфликта, заявил глава МИД Армении Ара Айвазян."Трехстороннее заявление от 9 ноября - это не временное, а краеугольное заявление в смысле прекращения огня и кровопролития, и есть там определенные параметры в смысле возвращения беженцев и другие вопросы, которые очерчивают основные параметры решения карабахского конфликта", - сказал он по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым."Но, естественно, основные приоритетные вопросы остаются для всеобъемлющих переговоров, которые начнутся сразу после того, как ситуация в зоне конфликта стабилизируется", - добавил глава МИД Армении.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201205/karabakh-1587841814.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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ара айвазян, сергей лавров, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире