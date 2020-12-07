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МИД Армении поблагодарил Россию за вклад в урегулирование в Карабахе
МИД Армении поблагодарил Россию за вклад в урегулирование в Карабахе
Глава МИД Армении Ара Айвазян на переговорах с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым выразил признательность России за большой вклад РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:03
2020-12-07T14:03
2020-12-07T14:03
ситуация в нагорном карабахе
ара айвазян
нагорный карабах
сергей лавров
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД Армении Ара Айвазян на переговорах с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым выразил признательность России за большой вклад и усилия, направленные на прекращение огня в Карабахе."Хочу выразить глубокую признательность российской стороне и лично Вам, Сергей Викторович, за большой вклад и последовательные усилия, направленные на полное прекращение огня и военных действий в зоне конфликта", - заявил министр на встрече с российским коллегой в Москве.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
нагорный карабах
азербайджан
армения
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ара айвазян, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире