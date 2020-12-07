https://ria.ru/20201207/kanikuly-1587982271.html

Мясников раскритиковал Онищенко за призыв сократить новогодние каникулы

Мясников раскритиковал Онищенко за призыв сократить новогодние каникулы

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал в Telegram-канале предложение депутата Госдумы, бывшего главного санитарного врача Геннадия Онищенко... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:28

2020-12-07T11:28

2020-12-07T12:58

александр мясников (врач)

россия

новый год

госдума рф

геннадий онищенко

мурманская область

ставропольский край

общество

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал в Telegram-канале предложение депутата Госдумы, бывшего главного санитарного врача Геннадия Онищенко отменить длительные новогодние каникулы. По мнению Онищенко, длинные праздники негативно сказываются на здоровье россиян.Мясников полагает, что на здоровье россиян негативно влияют депрессия, изоляция и неуверенность в завтрашнем дне, а грядущие новогодние каникулы станут в их жизни светлым пятном.Он не согласился и со словами Онищенко о том, что длинные праздники плохо влияют на экономику. "Он последний год где был?!" — подытожил Мясников.Онищенко предлагает отказаться от новогодних каникул, поскольку, по его словам, первые дни января — самые напряженные для сотрудников скорой помощи. В это время, отметил он, фиксируются многочисленные отравления алкоголем или суррогатами, а также травмы. Депутат считает неправильным то, что в России отдыхают на новый год целую декаду.Новогодние праздники в этом году продлятся десять дней. Последний день 2020-го будет рабочим, но некоторые регионы (Белгородская, Курская, Владимирская и Мурманская области, Ставропольский край, Татарстан и Крым) уже объявили 31 декабря выходным днем.

https://ria.ru/20201122/shampanskoe-1585778588.html

https://ria.ru/20201122/podarki-1585743800.html

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александр мясников (врач), россия, новый год, госдума рф, геннадий онищенко, мурманская область, ставропольский край, общество