https://ria.ru/20201207/kandidat-1587946742.html
СМИ назвало кандидата на пост главы медицинского регулятора при Байдене
СМИ назвало кандидата на пост главы медицинского регулятора при Байдене
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выдвинет главу отделения инфекционных заболеваний Массачусетской больницы общего профиля... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T04:53
2020-12-07T04:53
2020-12-07T04:53
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выдвинет главу отделения инфекционных заболеваний Массачусетской больницы общего профиля Рошель Валенски на пост руководителя Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), сообщает газета Politico со ссылкой на источники.Валенски - практикующий врач-инфекционист и профессор медицины в Гарвардской медицинской школе. Она будет заниматься восстановлением позиций медицинского регулятора, который оказался в стороне из-за действий администрации президента США Дональда Трампа, пишет издание.Она сменит на посту Роберта Редфилда, который занял должность директора регулятора в марте 2018 года.Ранее газеты Politico и New York Times сообщили, что Байден выдвинет генпрокурора штата Калифорния Хавьера Бесерру на пост министра здравоохранения. На посту главы минздрава Бесерре придется заниматься координацией противостояния пандемии в национальном масштабе. Уже более 282 тысяч американцев скончались от COVID-19 и его последствий.
https://ria.ru/20201207/ministr-1587943895.html
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дональд трамп, джо байден, москва, калифорния, сша, в мире