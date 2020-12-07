https://ria.ru/20201207/investitsii-1587954907.html

Пенсионерка потеряла полтора миллиона рублей на "интернет-инвестициях"

Пенсионерка потеряла полтора миллиона рублей на "интернет-инвестициях"

Неизвестные похитили у пенсионерки 1,5 миллиона рублей через интернет в Приморье, полиция возбудила уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T08:44

2020-12-07T08:44

2020-12-07T08:44

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Неизвестные похитили у пенсионерки 1,5 миллиона рублей через интернет в Приморье, полиция возбудила уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону.Полиция установила, что 68-летняя жительница поселка Штыково, увидев в интернете информацию о возможности получения дохода от инвестиций банка, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона. Следуя указаниям злоумышленника, пенсионерка установила на свой компьютер специальную программу и открыла на свое имя электронный кошелек, после чего фигурант получил полный доступ к ее данным. Потерпевшая переводила различные суммы со всех своих банковских счетов на электронный кошелек, а злоумышленник распоряжался ее деньгами по своему усмотрению.

приморский край

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия