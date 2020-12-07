Пенсионерка потеряла полтора миллиона рублей на "интернет-инвестициях"
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Неизвестные похитили у пенсионерки 1,5 миллиона рублей через интернет в Приморье, полиция возбудила уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону.
Полиция установила, что 68-летняя жительница поселка Штыково, увидев в интернете информацию о возможности получения дохода от инвестиций банка, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона. Следуя указаниям злоумышленника, пенсионерка установила на свой компьютер специальную программу и открыла на свое имя электронный кошелек, после чего фигурант получил полный доступ к ее данным. Потерпевшая переводила различные суммы со всех своих банковских счетов на электронный кошелек, а злоумышленник распоряжался ее деньгами по своему усмотрению.
"Заявительница сообщила, что неизвестные лица путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами в общей сумме 1,5 миллиона рублей... По данному факту Следственным отделом МО МВД России "Большекаменский" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.