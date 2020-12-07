https://ria.ru/20201207/govyadina-1587970585.html

РБК: россиян предупредили о подорожании говядины

РБК: россиян предупредили о подорожании говядины

Цены на говядину в этом году установили новый рекорд, поднявшись за девять месяцев на 17,5 процента, сообщает РБК со ссылкой на Национальный союз... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:32

2020-12-07T10:32

2020-12-07T15:17

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

рбк (медиагруппа)

экономика

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Цены на говядину в этом году установили новый рекорд, поднявшись за девять месяцев на 17,5 процента, сообщает РБК со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков.Небольшая коррекция наблюдалась с февраля по май этого года, после чего они вновь начали расти. К концу сентября их уровень превысил январские показатели. По данным Минсельхоза, выросла и оптовая стоимость говядины у производителей. Так, на 25 ноября стоимость за одну тонну составляла 243,87 тысячи рублей — это на шесть процентов больше показателей ноября прошлого года. Издание уточняет, что данные Росстата также говорят о подорожании мяса крупного рогатого скота: в октябре килограмм стоил около 356,8 рубля — что на три процента больше по сравнению с прошлым годом. Цена бескостной говядины за килограмм составила 503,4 рубля — это также больше на три процента показателей прошлого года. Издание уточняет, что это максимальные значения цен с 2017 года.Также указывается, что мясо крупного рогатого скота дороже для потребителей, чем другие виды мяса. Например, в октябре килограмм говядины стоил на 41 процент больше свинины и в 3,6 раза дороже курицы. По словам исполнительного директора Национального союза мясопереработчиков Екатерины Лучкиной, пищевая ценность говядины выше свинины или птицы, однако из-за цены доля говядины в рационе россиян уменьшается.Рост цен в Национальном союзе мясопереработчиков связывают с подорожанием импортного мяса из-за курса рубля. Собственное производство растет медленно, и оно не закрывает потребности россиян. Кроме того, половина поголовья крупного рогатого скота находится в личных подсобных хозяйствах, число которых сокращается. Агрохолдинги, как отметили в Национальной мясной ассоциации, неохотно идут в эту отрасль из-за затратности производства. Нынешние цены не позволяют сделать производство рентабельным, а чтобы оно стало привлекательным для инвесторов, цены на говядину должны вырасти еще на 15 процентов.РБК уточняет, что изменение таможенного регулирования также может повлиять на рост цен. В начале ноября правительство одобрило отмену с 2022 года тарифных квот на ввоз говядины в Россию. Они были введены в 2003 году, благодаря чему можно было завезти установленный объем мяса по льготной ставке. В этом году квота на говядину составила 570 тысяч тонн, однако из-за российского продэмбарго ввезти в страну могут 417 тысяч тонн по льготной ставке в 15 процентов. В Национальном союзе мясопереработчиков опасаются, что говядина может стать недоступной для многих россиян. Ее подорожание отразится и на детском питании, питании в школах, а также стоимости полуфабрикатов и колбас.

https://ria.ru/20200904/ovsyanka-1576719571.html

https://ria.ru/20201023/produkty-1581281813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), рбк (медиагруппа), экономика