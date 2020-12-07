https://ria.ru/20201207/golubika-1587759819.html

Специальные грибы сделают голубику доступной для ставропольцев

Специальные грибы сделают голубику доступной для ставропольцев

В Ставропольском крае впервые высадили голубику в промышленных масштабах. Сейчас на рынке региона представлен лишь дорогой импортный продукт. Теперь благодаря... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T08:00

2020-12-07T08:00

2020-12-07T08:00

хорошие новости

хорошие новости

кочубеевский район

ставропольский край

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Ставропольском крае впервые высадили голубику в промышленных масштабах. Сейчас на рынке региона представлен лишь дорогой импортный продукт. Теперь благодаря местному производству ставропольцы смогут позволить себе экзотическую для юга России ягоду по доступной цене. О том, как специальные грибы помогают сделать голубику доступной для ставропольцев, корреспонденту "Хороших новостей" рассказали местные фермеры. Аграрий из Кочубеевского района Ставропольского края Сергей Пинчук высадил 5 тысяч саженцев голубики на площади 1,8 гектара. Следующим летом он планирует собрать до 2 тонн урожая, а через пять лет – выйти на 15 тонн с гектара.Большие объемы позволят продавать ягоду на местные рынки, и если сейчас голубика стоит 1,5–2 тысячи за килограмм, то при собственном производстве она будет стоит как малина – 350–400 рублей."Выращивание голубики первоначально, конечно, требует больших вложений. Но смысл – в реализации продукции. Потребность в голубике на рынке растет с каждым годом. И наша голубика, местная, гораздо вкуснее импортной благодаря солнцу и теплу: она слаще и ароматнее", – рассказал Пинчук, отметив, что до него голубику некоторые жители края разводили лишь для собственного употребления.Процесс выращивания северной ягоды на юге затратный и сложный. Голубика требует кислой почвы, так как растет преимущественно в торфяниках. В южном регионе таких почв нет, и для того чтобы создать необходимые условия, фермеры вынуждены закупать торф у северных регионов. А в корневую систему в свою очередь нужно добавить специальный гриб, который помогает растению получить питательные вещества из почвы. Кроме того, необходимо постоянно поддерживать оптимальный баланс влаги, поэтому капельный полив обеспечивается каждому кусту на плантации.Однако местные аграрии не останутся в накладе при выращивании новой культуры. Таким фермерам предоставляется господдержка в виде компенсации части затрат – 46% от вложений. Также возможно получение гранта на развитие плодоводства.Таким образом, другой фермер из того же района Александр Фролов, получив грант от государства, уже приобрел саженцы и закупает необходимое оборудование. Его плантация площадью 1,5 гектара рассчитана на 3300 саженцев. При правильном уходе она может простоять 80 лет и давать до 15 тонн ягод в год.Выгода от выращивания нового вида голубики, по словам фермера, большая. Сейчас регион специализируется на малине и ежевике, но при работе с ними приходится сталкиваться с определенными проблемами: срок хранения таких ягод от их сбора до реализации – максимум два дня. После этого их приходится перерабатывать либо хранить в заморозке, что тоже накладно. А голубику можно хранить в свежем виде несколько месяцев.Также голубику легче собирать. За одно и то же время ее можно собрать в два раза больше, чем малины. И голубика не требует большого количества химической обработки, лишь почвенной. Причина в том, что ягода в природе на юге не существует, поэтому вредителей у нее здесь тоже пока что нет."Мне интересно все новое – никто не делает, а я хочу попробовать. И главное, что голубика полезна. Почему не сделать благо обществу: я с этого заработаю, а люди узнают ягоду, которая принесет им пользу", – поделился фермер Фролов. В своем хозяйстве благодаря этому проекту он уже создал два рабочих места, а также планирует взять в штат агронома.

https://ria.ru/20201117/yagody-1584821486.html

https://ria.ru/20201103/stavropole-1582666347.html

кочубеевский район

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Высадка саженцев голубики в Кочубеевском районе Ставропольского края Высадка саженцев голубики в Кочубеевском районе Ставропольского края 2020-12-07T08:00 true PT0M38S

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хорошие новости, кочубеевский район, ставропольский край