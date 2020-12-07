https://ria.ru/20201207/gazifikatsiya-1588046885.html

В Курганской области за пять лет газифицируют 116 населенных пунктов

В Курганской области за пять лет газифицируют 116 населенных пунктов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:53

2020-12-07T15:53

2020-12-07T15:53

вадим шумков

газпром

курганская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155200/68/1552006841_0:219:2866:1831_1920x0_80_0_0_59f9fc47777fb5c4ac1a8bada27acc93.jpg

КУРГАН, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.На газификацию Курганской области ПАО "Газпром" за 5 лет направит более 17 миллиардов рублей. Это в 11,4 раза больше, чем за прошлый пятилетний период текущего года.Согласно документу, компания построит четыре газопровода-отвода с газораспределительными станциями (ГРС), а также 883 километра межпоселковых газопроводов. В свою очередь власти области приняли обязательства по сооружению около двух тысяч километров внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 38 тысяч домовладений, 250 котельных и предприятий.Пресс-служба сообщает, что "на начало текущего уровень газификации региона составил 52,7%, в том числе городов — 65,4%, сельской местности — 36,9%. В результате реализации программы 2021-2025 годов показатель вырастет до 62,3%. В том числе сельской местности — в 1,5 раза, до 55,7%"."Новую программу газификации обсуждали год назад. Я благодарен ПАО "Газпром" за то, что они нас поддержали и приняли решение выделить беспрецедентное финансирование на газификацию Курганской области. Это огромная сумма не только в сравнении с нашей программой прошлых лет, но и с программами других регионов. Впереди нас ждет большая совместная работа. Но она того стоит - в 116 городах и селах наши земляки наконец перестанут отапливать дома дровами и углем, будут созданы более комфортные условия для развития бизнеса и реализации инвестиционных проектов", - цитирует пресс-служба слова главы области Вадима Шумкова.Губернатор поручил продумать вопрос создания отдельной структуры, которая будет решать сложные вопросы в рамках программы газификации, чтобы она реализовывалась без промедлений и бюрократических проволочек.

https://ria.ru/20201123/territorii-1585927310.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим шумков, газпром, курганская область