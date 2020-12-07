https://ria.ru/20201207/gazifikatsiya-1588046885.html
В Курганской области за пять лет газифицируют 116 населенных пунктов
В Курганской области за пять лет газифицируют 116 населенных пунктов
Губернатор Курганской области Вадим Шумков и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:53
2020-12-07T15:53
2020-12-07T15:53
вадим шумков
газпром
курганская область
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КУРГАН, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.На газификацию Курганской области ПАО "Газпром" за 5 лет направит более 17 миллиардов рублей. Это в 11,4 раза больше, чем за прошлый пятилетний период текущего года.Согласно документу, компания построит четыре газопровода-отвода с газораспределительными станциями (ГРС), а также 883 километра межпоселковых газопроводов. В свою очередь власти области приняли обязательства по сооружению около двух тысяч километров внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 38 тысяч домовладений, 250 котельных и предприятий.Пресс-служба сообщает, что "на начало текущего уровень газификации региона составил 52,7%, в том числе городов — 65,4%, сельской местности — 36,9%. В результате реализации программы 2021-2025 годов показатель вырастет до 62,3%. В том числе сельской местности — в 1,5 раза, до 55,7%"."Новую программу газификации обсуждали год назад. Я благодарен ПАО "Газпром" за то, что они нас поддержали и приняли решение выделить беспрецедентное финансирование на газификацию Курганской области. Это огромная сумма не только в сравнении с нашей программой прошлых лет, но и с программами других регионов. Впереди нас ждет большая совместная работа. Но она того стоит - в 116 городах и селах наши земляки наконец перестанут отапливать дома дровами и углем, будут созданы более комфортные условия для развития бизнеса и реализации инвестиционных проектов", - цитирует пресс-служба слова главы области Вадима Шумкова.Губернатор поручил продумать вопрос создания отдельной структуры, которая будет решать сложные вопросы в рамках программы газификации, чтобы она реализовывалась без промедлений и бюрократических проволочек.
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вадим шумков, газпром, курганская область
КУРГАН, 7 дек - РИА Новости
. Губернатор Курганской области Вадим Шумков
и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.
"За пять лет в области газифицируют 116 населенных пунктов. В том числе "голубое топливо" получат все 10 административных центров районов и муниципальных округов, которые до сих пор не газифицированы", - отмечается в сообщении.
На газификацию Курганской области ПАО "Газпром" за 5 лет направит более 17 миллиардов рублей. Это в 11,4 раза больше, чем за прошлый пятилетний период текущего года.
Согласно документу, компания построит четыре газопровода-отвода с газораспределительными станциями (ГРС), а также 883 километра межпоселковых газопроводов. В свою очередь власти области приняли обязательства по сооружению около двух тысяч километров внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 38 тысяч домовладений, 250 котельных и предприятий.
Пресс-служба сообщает, что "на начало текущего уровень газификации региона составил 52,7%, в том числе городов — 65,4%, сельской местности — 36,9%. В результате реализации программы 2021-2025 годов показатель вырастет до 62,3%. В том числе сельской местности — в 1,5 раза, до 55,7%".
"Новую программу газификации обсуждали год назад. Я благодарен ПАО "Газпром" за то, что они нас поддержали и приняли решение выделить беспрецедентное финансирование на газификацию Курганской области. Это огромная сумма не только в сравнении с нашей программой прошлых лет, но и с программами других регионов. Впереди нас ждет большая совместная работа. Но она того стоит - в 116 городах и селах наши земляки наконец перестанут отапливать дома дровами и углем, будут созданы более комфортные условия для развития бизнеса и реализации инвестиционных проектов", - цитирует пресс-служба слова главы области Вадима Шумкова.
Губернатор поручил продумать вопрос создания отдельной структуры, которая будет решать сложные вопросы в рамках программы газификации, чтобы она реализовывалась без промедлений и бюрократических проволочек.