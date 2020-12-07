https://ria.ru/20201207/forum-1588043865.html
Перспективы тюменского экспорта в новых условиях обсудили на ТЭФ-2020
Перспективы тюменского экспорта в новых условиях обсудили на ТЭФ-2020
Более 30 экспертов по внешнеэкономической деятельности из разных городов и стран мира смогли подключиться к работе Тюменского экспортного форума (ТЭФ-2020)... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:54
2020-12-07T15:54
2020-12-07T15:54
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 7 дек - РИА Новости. Более 30 экспертов по внешнеэкономической деятельности из разных городов и стран мира смогли подключиться к работе Тюменского экспортного форума (ТЭФ-2020) благодаря его проведению в онлайн-формате, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.Организаторами форума, который стал главным событием во внешнеэкономической деятельности Тюменской области, выступили правительство области, фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" и региональный центр поддержки экспорта.В этом году, когда свои правила начала диктовать пандемия, экспортерам и предприятиям пришлось искать новые формы работы и пути выхода на внешние рынки, активнее использовать международные электронные торговые площадки и онлайн-формат участия в выставках и переговорах", - отметил в приветствии форуму губернатор Тюменской области Александр Моор.Участники форума отметили, что за первые 9 месяцев количество областных предприятий-экспортеров увеличилось со 176 до 181, из них количество малых и средних предприятий выросло со 127 до 138 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Как отмечалось на форуме, Тюменская область, в частности, успешно решает задачу кратного увеличения объемов экспорта продукции АПК."Хотя итоги года подводить пока рано, у наших товаропроизводителей уверенная положительная динамика. Номенклатура позиций для внешних рынков большая, поставки осуществляются в 14 стран, три из которых — Турция, Сербия, США — открыты именно в этом году", - отметил на форуме замгубернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.
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александр моор
ТЮМЕНЬ, 7 дек - РИА Новости. Более 30 экспертов по внешнеэкономической деятельности из разных городов и стран мира смогли подключиться к работе Тюменского экспортного форума (ТЭФ-2020) благодаря его проведению в онлайн-формате, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.
Организаторами форума, который стал главным событием во внешнеэкономической деятельности Тюменской области, выступили правительство области, фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" и региональный центр поддержки экспорта.
В этом году, когда свои правила начала диктовать пандемия, экспортерам и предприятиям пришлось искать новые формы работы и пути выхода на внешние рынки, активнее использовать международные электронные торговые площадки и онлайн-формат участия в выставках и переговорах", - отметил в приветствии форуму губернатор Тюменской области Александр Моор
.
Участники форума отметили, что за первые 9 месяцев количество областных предприятий-экспортеров увеличилось со 176 до 181, из них количество малых и средних предприятий выросло со 127 до 138 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Экспортеры в 2020 году подверглись серьезным потрясениям: закрытие границ и отсутствие коммуникации повергло многих в шок. Но Тюменская область, несмотря на возникшие трудности, смогла грамотно расставить приоритеты и вовремя поддержать предпринимателей. Развивается экспорт в сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, деревообработке, металлообработке, набирает обороты экспорт услуг. А снижение покупательской способности и инвестиционных программ в связи с внешними факторами заставляет компании выходить за рамки привычной деятельности", приводятся в сообщении пояснения замгубернатора региона Андрея Пантелеева.
Как отмечалось на форуме, Тюменская область, в частности, успешно решает задачу кратного увеличения объемов экспорта продукции АПК.
"Хотя итоги года подводить пока рано, у наших товаропроизводителей уверенная положительная динамика. Номенклатура позиций для внешних рынков большая, поставки осуществляются в 14 стран, три из которых — Турция, Сербия, США — открыты именно в этом году", - отметил на форуме замгубернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.