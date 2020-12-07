https://ria.ru/20201207/eksportery-1588087704.html

В рамках форума "Сделано в России" пройдет выставка экспортеров

В рамках форума "Сделано в России" пройдет выставка экспортеров

В рамках онлайн форума "Сделано в России", который пройдет 9 декабря, состоится выставка экспортеров, которая в этом году пройдет в гибридном формате. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T18:58

2020-12-07T18:58

2020-12-07T19:30

фонд "росконгресс"

российский экспортный центр

технологии

экономика

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В рамках онлайн форума "Сделано в России", который пройдет 9 декабря, состоится выставка экспортеров, которая в этом году пройдет в гибридном формате.Форум "Сделано в России" организован АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и Фондом Росконгресс, сообщает пресс-служба РЭЦ. В рамках экспозиции РЭЦ на форуме будет представлена продукция и услуги лауреатов премии "Экспортер года" 2020 года, а также других экспортно ориентированных компаний в различных отраслях: транспортное машиностроение, строительные материалы, робототехника, информационные технологии, медицина и фармацевтика, пищевая промышленность. "В этом году из-за пандемии мы проводим форум в гибридном формате, что даст возможность многим экспортерам, находясь у себя в регионах, поучаствовать в круглых столах и мастер-классах или понаблюдать за дискуссиями. Конечно, мы привлекаем и иностранную аудиторию, чтобы наши зарубежные коллеги могли поделиться своими мыслями и рассказать про те возможности, которые открываются для отечественных экспортеров на разных рынках. Мы также трансформировали формат нашей выставки, которую мы проводим на полях форума каждый год. В этом году мы её делаем, в том числе, в виртуальном пространстве, где будет представлено около 100 российских экспортеров. Можно будет узнать информацию не только об экспортере, но и посмотреть продукцию, которую они производят. Виртуальный павильон будет организован таким образом, чтобы иностранные контрагенты могли зайти и скачать презентацию о той или иной компании на английском языке. Это поможет лучше понимать, какие возможности есть у наших экспортеров для дальнейшего налаживания бизнес-коммуникации", – уточнил вице-президент АО "РЭЦ" Сергей Вологодский. Виртуальная экспозиция будет доступна на сайте форума с 9 декабря.Ключевая тема форума, который в 2020 году пройдет в онлайн-режиме: "Вызовы нового десятилетия", сообщает пресс-служба РЭЦ.В форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты, которые обсудят актуальные тенденции развития экономики и экспорта третьего десятилетия.Прямая трансляция Форума будет доступна на официальном сайте.

https://ria.ru/20201207/forum-1588015313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд "росконгресс", российский экспортный центр, технологии, экономика