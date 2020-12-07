https://ria.ru/20201207/eksportery-1588087704.html
В рамках форума "Сделано в России" пройдет выставка экспортеров
В рамках форума "Сделано в России" пройдет выставка экспортеров
В рамках онлайн форума "Сделано в России", который пройдет 9 декабря, состоится выставка экспортеров, которая в этом году пройдет в гибридном формате. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T18:58
2020-12-07T18:58
2020-12-07T19:30
фонд "росконгресс"
российский экспортный центр
технологии
экономика
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В рамках онлайн форума "Сделано в России", который пройдет 9 декабря, состоится выставка экспортеров, которая в этом году пройдет в гибридном формате.Форум "Сделано в России" организован АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и Фондом Росконгресс, сообщает пресс-служба РЭЦ. В рамках экспозиции РЭЦ на форуме будет представлена продукция и услуги лауреатов премии "Экспортер года" 2020 года, а также других экспортно ориентированных компаний в различных отраслях: транспортное машиностроение, строительные материалы, робототехника, информационные технологии, медицина и фармацевтика, пищевая промышленность. "В этом году из-за пандемии мы проводим форум в гибридном формате, что даст возможность многим экспортерам, находясь у себя в регионах, поучаствовать в круглых столах и мастер-классах или понаблюдать за дискуссиями. Конечно, мы привлекаем и иностранную аудиторию, чтобы наши зарубежные коллеги могли поделиться своими мыслями и рассказать про те возможности, которые открываются для отечественных экспортеров на разных рынках. Мы также трансформировали формат нашей выставки, которую мы проводим на полях форума каждый год. В этом году мы её делаем, в том числе, в виртуальном пространстве, где будет представлено около 100 российских экспортеров. Можно будет узнать информацию не только об экспортере, но и посмотреть продукцию, которую они производят. Виртуальный павильон будет организован таким образом, чтобы иностранные контрагенты могли зайти и скачать презентацию о той или иной компании на английском языке. Это поможет лучше понимать, какие возможности есть у наших экспортеров для дальнейшего налаживания бизнес-коммуникации", – уточнил вице-президент АО "РЭЦ" Сергей Вологодский. Виртуальная экспозиция будет доступна на сайте форума с 9 декабря.Ключевая тема форума, который в 2020 году пройдет в онлайн-режиме: "Вызовы нового десятилетия", сообщает пресс-служба РЭЦ.В форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты, которые обсудят актуальные тенденции развития экономики и экспорта третьего десятилетия.Прямая трансляция Форума будет доступна на официальном сайте.
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РИА Новости
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фонд "росконгресс", российский экспортный центр, технологии, экономика
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В рамках онлайн форума "Сделано в России", который пройдет 9 декабря, состоится выставка экспортеров, которая в этом году пройдет в гибридном формате.
Форум "Сделано в России" организован АО "Российский экспортный центр
" (РЭЦ) и Фондом Росконгресс
, сообщает пресс-служба РЭЦ.
В рамках экспозиции РЭЦ на форуме будет представлена продукция и услуги лауреатов премии "Экспортер года" 2020 года, а также других экспортно ориентированных компаний в различных отраслях: транспортное машиностроение, строительные материалы, робототехника, информационные технологии, медицина и фармацевтика, пищевая промышленность.
"В этом году из-за пандемии мы проводим форум в гибридном формате, что даст возможность многим экспортерам, находясь у себя в регионах, поучаствовать в круглых столах и мастер-классах или понаблюдать за дискуссиями. Конечно, мы привлекаем и иностранную аудиторию, чтобы наши зарубежные коллеги могли поделиться своими мыслями и рассказать про те возможности, которые открываются для отечественных экспортеров на разных рынках. Мы также трансформировали формат нашей выставки, которую мы проводим на полях форума каждый год. В этом году мы её делаем, в том числе, в виртуальном пространстве, где будет представлено около 100 российских экспортеров. Можно будет узнать информацию не только об экспортере, но и посмотреть продукцию, которую они производят. Виртуальный павильон будет организован таким образом, чтобы иностранные контрагенты могли зайти и скачать презентацию о той или иной компании на английском языке. Это поможет лучше понимать, какие возможности есть у наших экспортеров для дальнейшего налаживания бизнес-коммуникации", – уточнил вице-президент АО "РЭЦ" Сергей Вологодский. Виртуальная экспозиция будет доступна на сайте форума с 9 декабря.
Ключевая тема форума, который в 2020 году пройдет в онлайн-режиме: "Вызовы нового десятилетия", сообщает пресс-служба РЭЦ.
В форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты, которые обсудят актуальные тенденции развития экономики и экспорта третьего десятилетия.
Прямая трансляция Форума будет доступна на официальном сайте
.