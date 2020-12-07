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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201207/ekodiktant-1588604800.html
Москва показывает высокие результаты экологической культуры и грамотности
Москва показывает высокие результаты экологической культуры и грамотности
Москва традиционно показывает высокие результаты экологической культуры и грамотности, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:00
2020-12-10T15:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
москва
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Москва традиционно показывает высокие результаты экологической культуры и грамотности, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."В экодиктанте приняли участие все 85 субъектов нашей страны. Москва традиционно показывает высокие результаты экологической культуры и грамотности. В Москве участие приняли 15 031 человек, из них 5209 победителей: 120 человек - I степени, 1998 - II степени, 3087 - III степени", - рассказал Кульбачевский на пресс-конференции, посвященной итогам Всероссийского экологического диктанта.Он отметил важность того, чтобы как можно больше людей подключались к процессу распространения экологических знаний, и добавил, что основополагающие принципы диктанта необходимо активно внедрять в жизнь.
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антон кульбачевский, москва

Москва показывает высокие результаты экологической культуры и грамотности

15:00 07.12.2020 (обновлено: 15:10 10.12.2020)
 
© Фото : Всероссийский экологический диктантЭкодиктант
Экодиктант - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : Всероссийский экологический диктант
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Москва традиционно показывает высокие результаты экологической культуры и грамотности, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"В экодиктанте приняли участие все 85 субъектов нашей страны. Москва традиционно показывает высокие результаты экологической культуры и грамотности. В Москве участие приняли 15 031 человек, из них 5209 победителей: 120 человек - I степени, 1998 - II степени, 3087 - III степени", - рассказал Кульбачевский на пресс-конференции, посвященной итогам Всероссийского экологического диктанта.
Московские школьники напишут экологический диктант - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Он отметил важность того, чтобы как можно больше людей подключались к процессу распространения экологических знаний, и добавил, что основополагающие принципы диктанта необходимо активно внедрять в жизнь.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон КульбачевскийМосква
 
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