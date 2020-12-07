https://ria.ru/20201207/ekodiktant-1588604800.html

Москва показывает высокие результаты экологической культуры и грамотности

Москва показывает высокие результаты экологической культуры и грамотности

Москва традиционно показывает высокие результаты экологической культуры и грамотности, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:00

2020-12-07T15:00

2020-12-10T15:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

москва

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Москва традиционно показывает высокие результаты экологической культуры и грамотности, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."В экодиктанте приняли участие все 85 субъектов нашей страны. Москва традиционно показывает высокие результаты экологической культуры и грамотности. В Москве участие приняли 15 031 человек, из них 5209 победителей: 120 человек - I степени, 1998 - II степени, 3087 - III степени", - рассказал Кульбачевский на пресс-конференции, посвященной итогам Всероссийского экологического диктанта.Он отметил важность того, чтобы как можно больше людей подключались к процессу распространения экологических знаний, и добавил, что основополагающие принципы диктанта необходимо активно внедрять в жизнь.

https://ria.ru/20201207/diktant-1588006114.html

москва

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2020

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антон кульбачевский, москва