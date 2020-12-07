https://ria.ru/20201207/drozdenko-1588054201.html

Дрозденко: общение в соцсетях помогает оперативно решать проблемы

Дрозденко: общение в соцсетях помогает оперативно решать проблемы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на личном примере показал, как расширение коммуникационных площадок помогает оперативно решить вопросы... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:24

2020-12-07T16:24

2020-12-07T16:24

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на личном примере показал, как расширение коммуникационных площадок помогает оперативно решить вопросы жителей региона; только за ноябрь 2020 года к нему поступило свыше 1,3 тысячи вопросов, которые удалось разрешить или взять на контроль. Коммуникационные площадкиПо словам Дрозденко, для любого руководителя, начиная с муниципального уровня и заканчивая губернаторским уровнем, необходим иметь несколько коммуникационных площадок для того, чтобы оперативно получать обратную связь от жителей. Одной из первых площадок для общения глава региона выбрал прямую телефонную линию. Минимум два раза в месяц Александр Дрозденко принимает вопросы от жителей Ленобласти, после чего обращает пожелания в поручения губернатора. Однако общаться с жителями по телефону сложно, потому что за час возможно принять только порядка десяти звонков. Поэтому главой региона также практикуется личный прием граждан, который возможен по предварительной записи."Третья коммуникационная площадка, также очень важная, мною любима, но самая тяжелая для меня в эмоциональном плане — встреча с жителями, когда я приезжаю в тот или иной район", — пояснил Дрозденко. Глава региона пояснил, что формат встречи состоит в виде ответов на записки от жителей. Таким образом, не только удаётся обсудить много вопросов за один раз, но и перебороть стеснение автора вопроса. Социальные сетиПервый пост на своей личной странице в Инстаграм Александр Дрозденко опубликовал в августе 2018 года. Тогда глава региона делился яркими моментами своей личной и рабочей жизни: рабочие поездки, встречи, спортивные достижения и многое другое. Активность губернатора в социальной сети начала привлекать пользователей, поэтому вместо коротких подписей Дрозденко перешел на емкое описание своих будней и начал отвечать на вопросы подписчиков. "Я обратил внимание, что иногда жители того или иного населенного пункта даже не знают, что происходит на соседней территории. Тогда я стал использовать Инстаграм не только для обратной связи, но еще и рассказывать, что Ленинградская область - это достаточно большая территория равная Венгрии или Австрии или как две Бельгии", — сказал губернатор. Таким образом за 2,5 года блог губернатора вырос с 83 до 55,1 тысячи подписчиков. За это время было опубликовано более тысячи постов и решено свыше одного миллиона вопросов, поступавших от жителей. "Вопросы, которые мне приходят в Инстаграм, разные. В последнее время пытаюсь объяснить подписчикам, что есть "уровень" решения вопросов. Я уверен, что две трети всех вопросов мне бы не приходило в Инстаграм, если бы главы первого уровня, прежде всего, имели такую же площадку и вовремя отвечали на вопросы", — пояснил губернатор. Дрозденко признал, что в какой-то степени, это "ручное управление", что не вполне хорошо. Однако он уточнил, что губернатор ограничен в полномочиях 131 федеральным законом, который четко отделяет власти первого уровня от губернатора. В пресс-службе отметили, что в декабре в регионе полноценно заработал Центры управления регионами (ЦУР) — большая коммуникационная площадка, которая отслеживает все проблемные вопросы в сети и готовит рекомендации для профильных комитетов и районов.

https://ria.ru/20201204/optimizatsiya-1587729383.html

https://ria.ru/20201203/-lenoblast-1587488816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко