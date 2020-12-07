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Ленинградская область
https://ria.ru/20201207/drozdenko-1588054201.html
Дрозденко: общение в соцсетях помогает оперативно решать проблемы
Дрозденко: общение в соцсетях помогает оперативно решать проблемы
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на личном примере показал, как расширение коммуникационных площадок помогает оперативно решить вопросы... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:24
2020-12-07T16:24
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на личном примере показал, как расширение коммуникационных площадок помогает оперативно решить вопросы жителей региона; только за ноябрь 2020 года к нему поступило свыше 1,3 тысячи вопросов, которые удалось разрешить или взять на контроль. Коммуникационные площадкиПо словам Дрозденко, для любого руководителя, начиная с муниципального уровня и заканчивая губернаторским уровнем, необходим иметь несколько коммуникационных площадок для того, чтобы оперативно получать обратную связь от жителей. Одной из первых площадок для общения глава региона выбрал прямую телефонную линию. Минимум два раза в месяц Александр Дрозденко принимает вопросы от жителей Ленобласти, после чего обращает пожелания в поручения губернатора. Однако общаться с жителями по телефону сложно, потому что за час возможно принять только порядка десяти звонков. Поэтому главой региона также практикуется личный прием граждан, который возможен по предварительной записи."Третья коммуникационная площадка, также очень важная, мною любима, но самая тяжелая для меня в эмоциональном плане — встреча с жителями, когда я приезжаю в тот или иной район", — пояснил Дрозденко. Глава региона пояснил, что формат встречи состоит в виде ответов на записки от жителей. Таким образом, не только удаётся обсудить много вопросов за один раз, но и перебороть стеснение автора вопроса. Социальные сетиПервый пост на своей личной странице в Инстаграм Александр Дрозденко опубликовал в августе 2018 года. Тогда глава региона делился яркими моментами своей личной и рабочей жизни: рабочие поездки, встречи, спортивные достижения и многое другое. Активность губернатора в социальной сети начала привлекать пользователей, поэтому вместо коротких подписей Дрозденко перешел на емкое описание своих будней и начал отвечать на вопросы подписчиков. "Я обратил внимание, что иногда жители того или иного населенного пункта даже не знают, что происходит на соседней территории. Тогда я стал использовать Инстаграм не только для обратной связи, но еще и рассказывать, что Ленинградская область - это достаточно большая территория равная Венгрии или Австрии или как две Бельгии", — сказал губернатор. Таким образом за 2,5 года блог губернатора вырос с 83 до 55,1 тысячи подписчиков. За это время было опубликовано более тысячи постов и решено свыше одного миллиона вопросов, поступавших от жителей. "Вопросы, которые мне приходят в Инстаграм, разные. В последнее время пытаюсь объяснить подписчикам, что есть "уровень" решения вопросов. Я уверен, что две трети всех вопросов мне бы не приходило в Инстаграм, если бы главы первого уровня, прежде всего, имели такую же площадку и вовремя отвечали на вопросы", — пояснил губернатор. Дрозденко признал, что в какой-то степени, это "ручное управление", что не вполне хорошо. Однако он уточнил, что губернатор ограничен в полномочиях 131 федеральным законом, который четко отделяет власти первого уровня от губернатора. В пресс-службе отметили, что в декабре в регионе полноценно заработал Центры управления регионами (ЦУР) — большая коммуникационная площадка, которая отслеживает все проблемные вопросы в сети и готовит рекомендации для профильных комитетов и районов.
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александр дрозденко

Дрозденко: общение в соцсетях помогает оперативно решать проблемы

16:24 07.12.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на личном примере показал, как расширение коммуникационных площадок помогает оперативно решить вопросы жителей региона; только за ноябрь 2020 года к нему поступило свыше 1,3 тысячи вопросов, которые удалось разрешить или взять на контроль.

Коммуникационные площадки

По словам Дрозденко, для любого руководителя, начиная с муниципального уровня и заканчивая губернаторским уровнем, необходим иметь несколько коммуникационных площадок для того, чтобы оперативно получать обратную связь от жителей.
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Одной из первых площадок для общения глава региона выбрал прямую телефонную линию. Минимум два раза в месяц Александр Дрозденко принимает вопросы от жителей Ленобласти, после чего обращает пожелания в поручения губернатора. Однако общаться с жителями по телефону сложно, потому что за час возможно принять только порядка десяти звонков. Поэтому главой региона также практикуется личный прием граждан, который возможен по предварительной записи.
"Третья коммуникационная площадка, также очень важная, мною любима, но самая тяжелая для меня в эмоциональном плане — встреча с жителями, когда я приезжаю в тот или иной район", — пояснил Дрозденко.
Глава региона пояснил, что формат встречи состоит в виде ответов на записки от жителей. Таким образом, не только удаётся обсудить много вопросов за один раз, но и перебороть стеснение автора вопроса.
"Иногда на встречах люди стесняются задать вопрос. Стесняются даже не меня, а руководителей районов, директоров предприятий, которые тоже иногда приходят на встречу, если знают, что туда идут сотрудники. Поэтому я ввел еще одну площадку — Инстаграм", — пояснил Дрозденко. 

Социальные сети

Первый пост на своей личной странице в Инстаграм Александр Дрозденко опубликовал в августе 2018 года. Тогда глава региона делился яркими моментами своей личной и рабочей жизни: рабочие поездки, встречи, спортивные достижения и многое другое.
Активность губернатора в социальной сети начала привлекать пользователей, поэтому вместо коротких подписей Дрозденко перешел на емкое описание своих будней и начал отвечать на вопросы подписчиков.
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"Я обратил внимание, что иногда жители того или иного населенного пункта даже не знают, что происходит на соседней территории. Тогда я стал использовать Инстаграм не только для обратной связи, но еще и рассказывать, что Ленинградская область - это достаточно большая территория равная Венгрии или Австрии или как две Бельгии", — сказал губернатор.
Таким образом за 2,5 года блог губернатора вырос с 83 до 55,1 тысячи подписчиков. За это время было опубликовано более тысячи постов и решено свыше одного миллиона вопросов, поступавших от жителей.
"Вопросы, которые мне приходят в Инстаграм, разные. В последнее время пытаюсь объяснить подписчикам, что есть "уровень" решения вопросов. Я уверен, что две трети всех вопросов мне бы не приходило в Инстаграм, если бы главы первого уровня, прежде всего, имели такую же площадку и вовремя отвечали на вопросы", — пояснил губернатор.
Дрозденко признал, что в какой-то степени, это "ручное управление", что не вполне хорошо. Однако он уточнил, что губернатор ограничен в полномочиях 131 федеральным законом, который четко отделяет власти первого уровня от губернатора.
"Например, я не могу снять, назначить глав первого уровня. Главы администраций отчитываются только перед муниципальными депутатами первого уровня, которых избирает население. Здесь очень сложно выстроить вертикаль управления. Но я пытаюсь убедить всех глав первого уровня открыться в социальных сетях, чтобы они получали вопросы от населения", — сообщил глава Ленобласти. 
В пресс-службе отметили, что в декабре в регионе полноценно заработал Центры управления регионами (ЦУР) — большая коммуникационная площадка, которая отслеживает все проблемные вопросы в сети и готовит рекомендации для профильных комитетов и районов.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
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