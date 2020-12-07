Глава МИД Украины оценил ситуацию на переговорах по Донбассу
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Ситуация на переговорах по Донбассу в Минске напоминает тупик, но сторонам нужно делать шаги по разблокированию процесса, не пересекая "красные линии", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "план действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана. Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что этот план противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них.
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"Когда ситуация напоминает тупик... нужно делать шаги, которые разблокируют этот процесс. Или хотя бы пытаться его разблокировать. Тогда и вышли с идеей этого плана", - заявил Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.
По его словам, если у сторон возникают разногласия относительно путей урегулирования, то нужно искать новые пути разрешения, а не бездействовать.
"В такой ситуации у вас есть два выбора: первый - оставим все как есть, кричим себе и кричим. Или придумать что-то новое, что не пересекает наши "красные линии", положить это на стол и втягивать другую сторону в обсуждение. Я всегда за второй сценарий", - добавил он.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения