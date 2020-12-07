https://ria.ru/20201207/dolzhniki-1587945628.html

С невыездных россиян-должников взыскали 36 миллиардов рублей

С невыездных россиян-должников взыскали 36 миллиардов рублей

С россиян, получивших ограничение на выезд за границу из-за долгов, взыскали порядка 36 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T04:11

2020-12-07T04:11

2020-12-07T04:46

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

москва

долг

общество

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. С россиян, получивших ограничение на выезд за границу из-за долгов, взыскали порядка 36 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).Подчеркивается, что такую сумму граждане выплатили за десять месяцев этого года. Ранее в ФССП рассказали агентству, что на 1 ноября более четырех миллионов должников не могут выехать за границу, их количеств за год выросло примерно на 20 процентов. Отмечалось, что всего за 10 месяцев 2020 года приставы вынесли 7,5 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд должников из страны.Ограничить человека в выезде из России могут при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности — от десяти тысяч. В этом случае пограничники развернут должника на границе и не позволят ему уехать, пока тот не погасит задолженность.

https://ria.ru/20201101/gosuslugi-1582558400.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), москва, долг, общество