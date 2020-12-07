https://ria.ru/20201207/dolschiki-1588040228.html

Воробьев надеется полностью закрыть проблему дольщиков за два года

Воробьев надеется полностью закрыть проблему дольщиков за два года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует решить проблему обманутых дольщиков в регионе до конца 2022 года. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:33

2020-12-07T15:33

2020-12-07T15:33

новости подмосковья

жилье

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует решить проблему обманутых дольщиков в регионе до конца 2022 года.В августе текущего года, президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу решить проблему дольщиков в Московской области за три года."Надеюсь, что в ближайшие два года мы раз и на всегда эту тему закроем. При этом все новостройки, которые появляются должны быть обеспечены инфраструктурой. Только тогда можно будет говорить о высоком качестве жизни", - сказал Воробьев на заседании областного правительства в понедельник.

https://realty.ria.ru/20201207/ukrashenie-1588038808.html

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, андрей воробьев, московская область (подмосковье)