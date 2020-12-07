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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201207/dolschiki-1588040228.html
Воробьев надеется полностью закрыть проблему дольщиков за два года
Воробьев надеется полностью закрыть проблему дольщиков за два года
Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует решить проблему обманутых дольщиков в регионе до конца 2022 года. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:33
2020-12-07T15:33
новости подмосковья
жилье
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует решить проблему обманутых дольщиков в регионе до конца 2022 года.В августе текущего года, президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу решить проблему дольщиков в Московской области за три года."Надеюсь, что в ближайшие два года мы раз и на всегда эту тему закроем. При этом все новостройки, которые появляются должны быть обеспечены инфраструктурой. Только тогда можно будет говорить о высоком качестве жизни", - сказал Воробьев на заседании областного правительства в понедельник.
https://realty.ria.ru/20201207/ukrashenie-1588038808.html
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жилье, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Воробьев надеется полностью закрыть проблему дольщиков за два года

15:33 07.12.2020
 
© Фонд защиты прав дольщиков, Наталия ЕрмаковаСтроительство ЖК "Лайково"
Строительство ЖК Лайково - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фонд защиты прав дольщиков, Наталия Ермакова
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует решить проблему обманутых дольщиков в регионе до конца 2022 года.
В августе текущего года, президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу решить проблему дольщиков в Московской области за три года.
Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 15:28Новости Подмосковья
Воробьев призвал быть щедрыми при подготовке Подмосковья к Новому году
"Надеюсь, что в ближайшие два года мы раз и на всегда эту тему закроем. При этом все новостройки, которые появляются должны быть обеспечены инфраструктурой. Только тогда можно будет говорить о высоком качестве жизни", - сказал Воробьев на заседании областного правительства в понедельник.
 
Новости ПодмосковьяЖильеАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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