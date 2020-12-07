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VI банковская юридическая онлайн-конференция
VI банковская юридическая онлайн-конференция
15-16 декабря в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет VI банковскую юридическую конференцию "Новые вызовы и возможности: регуляторные и правовые тенденции в банковской деятельности" в онлайн-формате.
2020-12-07T14:17
2020-12-07T14:17
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Задать вопросУчастники:- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ;- президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ;- директор Юридического департамента Банка России Алексей ГУЗНОВ;- директор Департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Светлана ЗОЛОТАРЁВА;- директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Иван ЧЕБЕСКОВ.В рамках мероприятия будут обсуждаться новые вызовы и возможности банковской отрасли в условиях пандемии, состоится обмен мнениями и передовым опытом по актуальным правовым вопросам. Базовый вектор обсуждения на конференции в текущем году - правовые риски в условиях перезапуска экономики.Каковы тенденции развития регулирования в банковской сфере? В чем состоят юридические риски корпоративного кредитования? Какие юридические риски могут возникнуть при кредитовании физических лиц? Каковы проблемы правоприменения и развития в банковской деятельности? Подробная информация о мероприятии:На сайтеТел.:+7 (495) 785-29-93; +7 (495) 785-29-88; E-mail: event@asros.ruАккредитация СМИ по ссылкеОбращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

VI банковская юридическая онлайн-конференция

14:17 07.12.2020
 
Читать ria.ru в
15-16 декабря в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет VI банковскую юридическую конференцию "Новые вызовы и возможности: регуляторные и правовые тенденции в банковской деятельности" в онлайн-формате.
Задать вопрос

Участники:
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ;
- президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ;
- директор Юридического департамента Банка России Алексей ГУЗНОВ;
- директор Департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Светлана ЗОЛОТАРЁВА;
- директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Иван ЧЕБЕСКОВ.

В рамках мероприятия будут обсуждаться новые вызовы и возможности банковской отрасли в условиях пандемии, состоится обмен мнениями и передовым опытом по актуальным правовым вопросам. Базовый вектор обсуждения на конференции в текущем году - правовые риски в условиях перезапуска экономики.
Каковы тенденции развития регулирования в банковской сфере? В чем состоят юридические риски корпоративного кредитования? Какие юридические риски могут возникнуть при кредитовании физических лиц? Каковы проблемы правоприменения и развития в банковской деятельности?

Подробная информация о мероприятии:
На сайте
Тел.:+7 (495) 785-29-93; +7 (495) 785-29-88;
E-mail: event@asros.ru
Аккредитация СМИ по ссылке

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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