VI банковская юридическая онлайн-конференция
15-16 декабря в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет VI банковскую юридическую конференцию "Новые вызовы и возможности: регуляторные и правовые тенденции в банковской деятельности" в онлайн-формате.
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Участники:
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ;
- президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ;
- директор Юридического департамента Банка России Алексей ГУЗНОВ;
- директор Департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Светлана ЗОЛОТАРЁВА;
- директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Иван ЧЕБЕСКОВ.
В рамках мероприятия будут обсуждаться новые вызовы и возможности банковской отрасли в условиях пандемии, состоится обмен мнениями и передовым опытом по актуальным правовым вопросам. Базовый вектор обсуждения на конференции в текущем году - правовые риски в условиях перезапуска экономики.
Каковы тенденции развития регулирования в банковской сфере? В чем состоят юридические риски корпоративного кредитования? Какие юридические риски могут возникнуть при кредитовании физических лиц? Каковы проблемы правоприменения и развития в банковской деятельности?
Подробная информация о мероприятии:
На сайте
Тел.:+7 (495) 785-29-93; +7 (495) 785-29-88;
E-mail: event@asros.ru
Аккредитация СМИ по ссылке
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ;
- президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ;
- директор Юридического департамента Банка России Алексей ГУЗНОВ;
- директор Департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Светлана ЗОЛОТАРЁВА;
- директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Иван ЧЕБЕСКОВ.
В рамках мероприятия будут обсуждаться новые вызовы и возможности банковской отрасли в условиях пандемии, состоится обмен мнениями и передовым опытом по актуальным правовым вопросам. Базовый вектор обсуждения на конференции в текущем году - правовые риски в условиях перезапуска экономики.
Каковы тенденции развития регулирования в банковской сфере? В чем состоят юридические риски корпоративного кредитования? Какие юридические риски могут возникнуть при кредитовании физических лиц? Каковы проблемы правоприменения и развития в банковской деятельности?
Подробная информация о мероприятии:
На сайте
Тел.:+7 (495) 785-29-93; +7 (495) 785-29-88;
E-mail: event@asros.ru
Аккредитация СМИ по ссылке
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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