https://ria.ru/20201207/bankovskaya-1588020394.html

VI банковская юридическая онлайн-конференция

VI банковская юридическая онлайн-конференция

15-16 декабря в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет VI банковскую юридическую конференцию "Новые вызовы и возможности: регуляторные и правовые тенденции в банковской деятельности" в онлайн-формате.

2020-12-07T14:17

2020-12-07T14:17

2020-12-07T14:17

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1588020394.jpg?1607339852

Задать вопросУчастники:- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ;- президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ;- директор Юридического департамента Банка России Алексей ГУЗНОВ;- директор Департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Светлана ЗОЛОТАРЁВА;- директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Иван ЧЕБЕСКОВ.В рамках мероприятия будут обсуждаться новые вызовы и возможности банковской отрасли в условиях пандемии, состоится обмен мнениями и передовым опытом по актуальным правовым вопросам. Базовый вектор обсуждения на конференции в текущем году - правовые риски в условиях перезапуска экономики.Каковы тенденции развития регулирования в банковской сфере? В чем состоят юридические риски корпоративного кредитования? Какие юридические риски могут возникнуть при кредитовании физических лиц? Каковы проблемы правоприменения и развития в банковской деятельности? Подробная информация о мероприятии:На сайтеТел.:+7 (495) 785-29-93; +7 (495) 785-29-88; E-mail: event@asros.ruАккредитация СМИ по ссылкеОбращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы