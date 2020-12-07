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ВТБ запустил обновленный интернет-банк ВТБ Онлайн
ВТБ запустил обновленный интернет-банк ВТБ Онлайн
ВТБ запустил в понедельник обновленную версию интернет-банка ВТБ Онлайн, в который теперь можно войти по номеру телефона и QR-коду, сообщает банк. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:26
2020-12-07T13:26
2020-12-07T13:26
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВТБ запустил в понедельник обновленную версию интернет-банка ВТБ Онлайн, в который теперь можно войти по номеру телефона и QR-коду, сообщает банк.Всего в новой web-версии с обновленным дизайном появилось более 25 новых функций, в том числе оплата штрафов ГИБДД с возможностью просмотреть фотографию и место нарушения, пакетная оплата счетов, настройки лимитов, мгновенные переводы на карты в более чем в 100 стран и обновленный раздел "Бонусы". Значительно упрощена навигация. В частности, в разделы в верхнем меню вынесены все самые популярные операции, включая платежи, переводы, продукты, услуги и заказ справок.Клиенты могут пользоваться новым интернет-банком не только с компьютеров или ноутбуков, банк начал адаптировать приложение под смартфоны и планшеты. В 2021 году ВТБ планирует адаптировать под планшеты и мобильные браузеры весь интерфейс."Аудитория интернет-банка ВТБ Онлайн ежемесячно составляет более миллиона человек, для которых более комфортно совершать привычные онлайн-операции на большом экране из дома или офиса. Поэтому для нас важно обеспечить быстрый и удобный сервис не только для мобильной версии ВТБ Онлайн, которая уже доступна всем пользователям iOS и Android, но и для web-сервиса. Наша стратегическая цель – 100% доступность всех продуктов и сервисов онлайн, и запуск нового интернет-банка ВТБ – один из важнейших шагов на пути к ней", — привели в банке комментарий руководителя департамента цифрового бизнеса - старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова.
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втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости
. ВТБ
запустил в понедельник обновленную версию интернет-банка ВТБ Онлайн, в который теперь можно войти по номеру телефона и QR-коду, сообщает банк.
"Вход в интернет-банк ВТБ теперь возможен по номеру телефона и QR-коду. Для этого нужно отсканировать его через обновленное мобильное приложение ВТБ Онлайн (версии 15.0 и выше). На главном экране моментально отражаются последние сохраненные данные, а балансы по картам и счетам обновляются сразу после проведения переводов, платежей и других операций. Переход между страницами занимает 1 секунду. Доступ в интернет-банк стал круглосуточным даже во время технических работ", - пояснили в банке.
Всего в новой web-версии с обновленным дизайном появилось более 25 новых функций, в том числе оплата штрафов ГИБДД с возможностью просмотреть фотографию и место нарушения, пакетная оплата счетов, настройки лимитов, мгновенные переводы на карты в более чем в 100 стран и обновленный раздел "Бонусы". Значительно упрощена навигация. В частности, в разделы в верхнем меню вынесены все самые популярные операции, включая платежи, переводы, продукты, услуги и заказ справок.
Клиенты могут пользоваться новым интернет-банком не только с компьютеров или ноутбуков, банк начал адаптировать приложение под смартфоны и планшеты. В 2021 году ВТБ планирует адаптировать под планшеты и мобильные браузеры весь интерфейс.
"Аудитория интернет-банка ВТБ Онлайн ежемесячно составляет более миллиона человек, для которых более комфортно совершать привычные онлайн-операции на большом экране из дома или офиса. Поэтому для нас важно обеспечить быстрый и удобный сервис не только для мобильной версии ВТБ Онлайн, которая уже доступна всем пользователям iOS и Android, но и для web-сервиса. Наша стратегическая цель – 100% доступность всех продуктов и сервисов онлайн, и запуск нового интернет-банка ВТБ – один из важнейших шагов на пути к ней", — привели в банке комментарий руководителя департамента цифрового бизнеса - старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова.