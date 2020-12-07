https://ria.ru/20201207/bank-1588009345.html

ВТБ запустил обновленный интернет-банк ВТБ Онлайн

ВТБ запустил обновленный интернет-банк ВТБ Онлайн

ВТБ запустил в понедельник обновленную версию интернет-банка ВТБ Онлайн, в который теперь можно войти по номеру телефона и QR-коду, сообщает банк. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:26

2020-12-07T13:26

2020-12-07T13:26

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВТБ запустил в понедельник обновленную версию интернет-банка ВТБ Онлайн, в который теперь можно войти по номеру телефона и QR-коду, сообщает банк.Всего в новой web-версии с обновленным дизайном появилось более 25 новых функций, в том числе оплата штрафов ГИБДД с возможностью просмотреть фотографию и место нарушения, пакетная оплата счетов, настройки лимитов, мгновенные переводы на карты в более чем в 100 стран и обновленный раздел "Бонусы". Значительно упрощена навигация. В частности, в разделы в верхнем меню вынесены все самые популярные операции, включая платежи, переводы, продукты, услуги и заказ справок.Клиенты могут пользоваться новым интернет-банком не только с компьютеров или ноутбуков, банк начал адаптировать приложение под смартфоны и планшеты. В 2021 году ВТБ планирует адаптировать под планшеты и мобильные браузеры весь интерфейс."Аудитория интернет-банка ВТБ Онлайн ежемесячно составляет более миллиона человек, для которых более комфортно совершать привычные онлайн-операции на большом экране из дома или офиса. Поэтому для нас важно обеспечить быстрый и удобный сервис не только для мобильной версии ВТБ Онлайн, которая уже доступна всем пользователям iOS и Android, но и для web-сервиса. Наша стратегическая цель – 100% доступность всех продуктов и сервисов онлайн, и запуск нового интернет-банка ВТБ – один из важнейших шагов на пути к ней", — привели в банке комментарий руководителя департамента цифрового бизнеса - старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова.

https://realty.ria.ru/20201201/ipoteka-1587091829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости компаний - экономика