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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201207/avtomobili-1587986142.html
Москва возглавила рейтинг регионов РФ по продажам китайских автомобилей
Москва возглавила рейтинг регионов РФ по продажам китайских автомобилей
В январе-октябре россияне купили почти 40 тысяч новых легковых автомобилей китайских марок. Эксперты аналитического агентства "Автостат" назвали десять регионов РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:46
2020-12-07T11:46
россия-китай: главное
автомобили
москва
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МОСКВА, 7 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-октябре россияне купили почти 40 тысяч новых легковых автомобилей китайских марок. Эксперты аналитического агентства "Автостат" назвали десять регионов РФ, жители которых покупают китайские машины чаще всего.На первом месте – Москва: за 10 месяцев москвичи приобрели 4212 новых китайских машин. На втором месте оказалось Подмосковье, где за отчетный период было продано 3511 автомобилей из Китая. Замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург – на китайских автомобилях там остановили свой выбор 2460 местных жителей.В ТОП-10 регионов РФ с наибольшими продажами машин китайских марок по итогам 10 месяцев также вошли Краснодарский край, Челябинская область, Самарская область, Свердловская область, Татарстан, Башкортостан и Ханты-Мансийский автономный округ.
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автомобили, москва

Москва возглавила рейтинг регионов РФ по продажам китайских автомобилей

11:46 07.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили на Малом Москворецком мосту в Москве
Автомобили на Малом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-октябре россияне купили почти 40 тысяч новых легковых автомобилей китайских марок. Эксперты аналитического агентства "Автостат" назвали десять регионов РФ, жители которых покупают китайские машины чаще всего.
На первом месте – Москва: за 10 месяцев москвичи приобрели 4212 новых китайских машин. На втором месте оказалось Подмосковье, где за отчетный период было продано 3511 автомобилей из Китая. Замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург – на китайских автомобилях там остановили свой выбор 2460 местных жителей.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 15:18Россия-Китай: Главное
Сотни компаний из России и Китая примут участие в инновационном конкурсе
В ТОП-10 регионов РФ с наибольшими продажами машин китайских марок по итогам 10 месяцев также вошли Краснодарский край, Челябинская область, Самарская область, Свердловская область, Татарстан, Башкортостан и Ханты-Мансийский автономный округ.
 
Россия-Китай: ГлавноеАвтомобилиМосква
 
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