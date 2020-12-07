https://ria.ru/20201207/avtomobili-1587986142.html

Москва возглавила рейтинг регионов РФ по продажам китайских автомобилей

Москва возглавила рейтинг регионов РФ по продажам китайских автомобилей

В январе-октябре россияне купили почти 40 тысяч новых легковых автомобилей китайских марок. Эксперты аналитического агентства "Автостат" назвали десять регионов РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:46

2020-12-07T11:46

2020-12-07T11:46

россия-китай: главное

автомобили

москва

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МОСКВА, 7 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-октябре россияне купили почти 40 тысяч новых легковых автомобилей китайских марок. Эксперты аналитического агентства "Автостат" назвали десять регионов РФ, жители которых покупают китайские машины чаще всего.На первом месте – Москва: за 10 месяцев москвичи приобрели 4212 новых китайских машин. На втором месте оказалось Подмосковье, где за отчетный период было продано 3511 автомобилей из Китая. Замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург – на китайских автомобилях там остановили свой выбор 2460 местных жителей.В ТОП-10 регионов РФ с наибольшими продажами машин китайских марок по итогам 10 месяцев также вошли Краснодарский край, Челябинская область, Самарская область, Свердловская область, Татарстан, Башкортостан и Ханты-Мансийский автономный округ.

https://ria.ru/20201204/konkurs-1587690284.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомобили, москва