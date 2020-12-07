https://ria.ru/20201207/aviatsiya-1587646766.html

Международный день гражданской авиации

Международный день гражданской авиации

Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day) ежегодно отмечается 7 декабря. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T01:22

2020-12-07T01:22

2020-12-07T01:22

международный день гражданской авиации

справки

в мире

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Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day) ежегодно отмечается 7 декабря. Инициатором этого праздника стала Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO), которая в целях привлечения внимания к успехам международной гражданской авиации в 1992 году приняла резолюцию, в которой объявила 7 декабря каждого года, начиная с 1994 года, Днем международной гражданской авиации. Поводом для выбора даты послужила отмечаемая 7 декабря 1994 года 50-я годовщина подписания Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция, 1944), которая установила основные принципы, позволяющие осуществлять международные перевозки воздушным транспортом. В 1996 году по ‎инициативе ИКАО и при содействии правительства Канады Генеральная Ассамблея Организации ‎Объединенных Наций официально признала в рамках системы ООН 7 декабря Международным днем гражданской авиации. Целью Международного дня гражданской авиации является информирование широкой общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств-членов, а также об уникальной роли ИКАО в объединении усилий стран по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества. Международная организация гражданской авиации, являющаяся специализированным учреждением ООН, была создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире. В своей деятельности ИКАО устанавливает международные стандарты и правила, выполнение которых государствами необходимо для обеспечения безопасности, регулярности и экономической эффективности международных воздушных сообщений. Каждое государство берет на себя обязательство выполнять и внедрять в свои нормативные документы ИКАО, регламентирующие деятельность гражданской авиации.В настоящее время в ИКАО входит 193 государства.Российская Федерация является членом ИКАО с 14 ноября 1970 года с учетом правопреемственности России с 26 декабря 1991 года членства в ИКАО Советского Союза.Современный динамичный мир невозможно представить без авиации, ведь никакой другой вид транспорта не обладает таким преимуществом скорости. Гражданская авиация используется в целях перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты; выполнения авиационных работ в отдельных отраслях экономики (в сельском хозяйстве, строительстве, для охраны лесов, обслуживания экспедиций и т. п.); оказания медицинской помощи населению и проведения санитарных мероприятий; экспериментальных и научно-исследовательских работ; учебных, культурно-просветительных и спортивных мероприятий, а также поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ и оказания помощи в случае стихийных бедствий. В некоторых странах ряд удаленных населенных пунктов связаны с внешним миром почти исключительно воздушным путем. В России 60% территории страны (около 28 тысяч населенных пунктов) относится к районам, где авиация зачастую является единственным средством обеспечения круглогодичной транспортной доступности. Авиатранспортная отрасль поддерживает 65,5 миллиона рабочих мест и вносит вклад в глобальную экономику в размере 2,7 триллиона долларов, обеспечивая 3,6% мирового ВВП. В 2020 году авиационная отрасль испытывает тяжелые последствия от вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, поскольку смыслом ее существования является перевозка людей и доставка товаров по всему миру в различных целях, таких как путешествия, туризм, ведение бизнеса и торговли. Резкое сокращение спроса на воздушные перевозки, усугубляемое ограничениями на поездки, привело к значительным негативным последствиям, включая влияние на доходы и денежные потоки всех заинтересованных сторон, затронуло, среди прочего, авиакомпании, аэропорты, органы аэронавигационного обслуживания и производителей воздушных судов.Согласно прогнозам ИКАО, общее количество авиапассажиров на внутренних и международных рейсах в мире к 2020 году сократится примерно на 2,8 миллиарда человек.Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценивает потери авиаперевозчиков по всему миру в 2020-2021 годах из-за пандемии коронавируса в 157 миллиардов долларов. В частности, дефицит авиакомпаний в 2020 году может достичь 118,5 миллиарда долларов, а в 2021 году — 38,7 миллиарда долларов.Гражданская авиация России, как и вся авиационная система мира, столкнулась с серьезными экономическими проблемами из-за распространения коронавирусной инфекции. По данным Росавиации, российскими авиакомпаниями в 2019 году было перевезено 128,127 миллиона пассажиров, в том числе на международных рейсах – 55,067 миллиона человек, на внутренних – 73,06 миллиона человек. Объем перевезенного груза и почты в 2019 году составил 1,147 миллиона тонн.За январь-октябрь 2020 года российскими авиакомпаниями было перевезено 59,465 миллиона пассажиров (53,9% от показателей аналогичного периода 2019 года), в том числе на международных рейсах – 12,036 миллиона человек, на внутренних – 47,428 миллиона человек. Объем перевезенного груза и почты составил 913,8 тысяч тонн.Каждые пять лет, в юбилейные годы создания ИКАО (2014/2019/2024/2029/и т.д.) Международный день гражданской авиации проходит под специальной темой. В промежуточные периоды между годовщинами Совет определяет тему на четыре года.В 2020-2023 годах тема Международного дня гражданской авиации — "Продвижение инноваций для глобального развития авиации".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный день гражданской авиации, справки, в мире