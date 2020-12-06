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Blue Origin рассчитывает отправить на Луну первую женщину-астронавта

Blue Origin рассчитывает отправить на Луну первую женщину-астронавта

Частная американская космическая компания Blue Origin, основанная миллиардером Джеффом Безосом, рассчитывает отправить на Луну первую женщину-астронавта. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T10:40

2020-12-06T10:40

2020-12-06T10:40

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Частная американская космическая компания Blue Origin, основанная миллиардером Джеффом Безосом, рассчитывает отправить на Луну первую женщину-астронавта.Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о возобновлении лунной программы, которая получила название Artemis. В ее рамках планируется возвращение и постоянное присутствие человека на Луне, что станет этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс. В рамках новой лунной программы НАСА разрабатывает идею создания окололунной станции Gateway, с которой в будущем станут осуществляться полеты человека на лунную поверхность и обратно.В США многократно подчеркивали, что НАСА реализует программу на основе взаимодействия с коммерческими партнерами, а также рассчитывает на международное взаимодействие. В августе Трамп пообещал, что Соединенные Штаты первыми отправят женщину-астронавта на Луну и станут первой нацией, которая поднимет свой флаг на Марсе.В апреле Blue Origin в ряду других частных компаний получила контракт НАСА на разработку технологии посадки на Луну. В октябре текущего года компания совершила очередное беспилотное испытание многоразового суборбитального корабля New Shepard.

https://ria.ru/20201122/kosmonavt-1585789564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, blue origin, джефф безос, дональд трамп, марс, космос - риа наука, наса, сша