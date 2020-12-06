Blue Origin рассчитывает отправить на Луну первую женщину-астронавта
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Частная американская космическая компания Blue Origin, основанная миллиардером Джеффом Безосом, рассчитывает отправить на Луну первую женщину-астронавта.
"Это двигатель, который доставит на поверхность Луны первую женщину", - говорится в Instagram-аккаунте компании в подписи к ролику, где показано испытание двигателя в Космическом центре Маршалла в Хантсвилле.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о возобновлении лунной программы, которая получила название Artemis. В ее рамках планируется возвращение и постоянное присутствие человека на Луне, что станет этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс. В рамках новой лунной программы НАСА разрабатывает идею создания окололунной станции Gateway, с которой в будущем станут осуществляться полеты человека на лунную поверхность и обратно.
В США многократно подчеркивали, что НАСА реализует программу на основе взаимодействия с коммерческими партнерами, а также рассчитывает на международное взаимодействие. В августе Трамп пообещал, что Соединенные Штаты первыми отправят женщину-астронавта на Луну и станут первой нацией, которая поднимет свой флаг на Марсе.
В апреле Blue Origin в ряду других частных компаний получила контракт НАСА на разработку технологии посадки на Луну. В октябре текущего года компания совершила очередное беспилотное испытание многоразового суборбитального корабля New Shepard.