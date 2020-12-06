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Blue Origin рассчитывает отправить на Луну первую женщину-астронавта
Blue Origin рассчитывает отправить на Луну первую женщину-астронавта
Частная американская космическая компания Blue Origin, основанная миллиардером Джеффом Безосом, рассчитывает отправить на Луну первую женщину-астронавта. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T10:40
2020-12-06T10:40
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Частная американская космическая компания Blue Origin, основанная миллиардером Джеффом Безосом, рассчитывает отправить на Луну первую женщину-астронавта.Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о возобновлении лунной программы, которая получила название Artemis. В ее рамках планируется возвращение и постоянное присутствие человека на Луне, что станет этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс. В рамках новой лунной программы НАСА разрабатывает идею создания окололунной станции Gateway, с которой в будущем станут осуществляться полеты человека на лунную поверхность и обратно.В США многократно подчеркивали, что НАСА реализует программу на основе взаимодействия с коммерческими партнерами, а также рассчитывает на международное взаимодействие. В августе Трамп пообещал, что Соединенные Штаты первыми отправят женщину-астронавта на Луну и станут первой нацией, которая поднимет свой флаг на Марсе.В апреле Blue Origin в ряду других частных компаний получила контракт НАСА на разработку технологии посадки на Луну. В октябре текущего года компания совершила очередное беспилотное испытание многоразового суборбитального корабля New Shepard.
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луна, blue origin, джефф безос, дональд трамп, марс, космос - риа наука, наса, сша

Blue Origin рассчитывает отправить на Луну первую женщину-астронавта

10:40 06.12.2020
 
© NASAЗалив Сан-Франциско с борта Международной космической станции
Залив Сан-Франциско с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© NASA
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Частная американская космическая компания Blue Origin, основанная миллиардером Джеффом Безосом, рассчитывает отправить на Луну первую женщину-астронавта.
"Это двигатель, который доставит на поверхность Луны первую женщину", - говорится в Instagram-аккаунте компании в подписи к ролику, где показано испытание двигателя в Космическом центре Маршалла в Хантсвилле.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о возобновлении лунной программы, которая получила название Artemis. В ее рамках планируется возвращение и постоянное присутствие человека на Луне, что станет этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс. В рамках новой лунной программы НАСА разрабатывает идею создания окололунной станции Gateway, с которой в будущем станут осуществляться полеты человека на лунную поверхность и обратно.
В США многократно подчеркивали, что НАСА реализует программу на основе взаимодействия с коммерческими партнерами, а также рассчитывает на международное взаимодействие. В августе Трамп пообещал, что Соединенные Штаты первыми отправят женщину-астронавта на Луну и станут первой нацией, которая поднимет свой флаг на Марсе.
В апреле Blue Origin в ряду других частных компаний получила контракт НАСА на разработку технологии посадки на Луну. В октябре текущего года компания совершила очередное беспилотное испытание многоразового суборбитального корабля New Shepard.
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ЛунаBlue OriginДжефф БезосДональд ТрампМарсКосмос - РИА НаукаНАСАСША
 
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