https://ria.ru/20201206/vuz-1587899442.html

Фальков оценил идею не повышать стоимость обучения в вузах

Фальков оценил идею не повышать стоимость обучения в вузах

Министерство науки и высшего образования может порекомендовать вузам не повышать стоимость обучения на 2021/22 учебный год, как это было весной 2020 года, но... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T14:57

2020-12-06T14:57

2020-12-06T14:57

распространение нового коронавируса

россия

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

образование - общество

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования может порекомендовать вузам не повышать стоимость обучения на 2021/22 учебный год, как это было весной 2020 года, но дана такая рекомендация будет не раньше апреля, заявил глава ведомства Валерий Фальков."О неповышении (стоимости обучения - ред.). Я думаю, что это решение будет принято где-то в апреле-мае, исходя из той ситуации, в который мы будем находиться, но здесь надо не только пандемию коронавируса принимать во внимание, надо принимать общую экономическую ситуацию в целом, и готовность, в том числе, домохозяйств, родителей платить", - завил Фальков в эфире радио "Комсомольская правда".Он напомнил, что в мае 2020 года вузам была дана именно рекомендация не повышать стоимость обучения из-за пандемии коронавируса, поскольку у министерства законодательно нет права снижать или фиксировать стоимость, только рекомендовать.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201120/vuzy-1585505367.html

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россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество