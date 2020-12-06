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Фальков оценил идею не повышать стоимость обучения в вузах
Фальков оценил идею не повышать стоимость обучения в вузах
Министерство науки и высшего образования может порекомендовать вузам не повышать стоимость обучения на 2021/22 учебный год, как это было весной 2020 года, но... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T14:57
2020-12-06T14:57
распространение нового коронавируса
россия
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования может порекомендовать вузам не повышать стоимость обучения на 2021/22 учебный год, как это было весной 2020 года, но дана такая рекомендация будет не раньше апреля, заявил глава ведомства Валерий Фальков."О неповышении (стоимости обучения - ред.). Я думаю, что это решение будет принято где-то в апреле-мае, исходя из той ситуации, в который мы будем находиться, но здесь надо не только пандемию коронавируса принимать во внимание, надо принимать общую экономическую ситуацию в целом, и готовность, в том числе, домохозяйств, родителей платить", - завил Фальков в эфире радио "Комсомольская правда".Он напомнил, что в мае 2020 года вузам была дана именно рекомендация не повышать стоимость обучения из-за пандемии коронавируса, поскольку у министерства законодательно нет права снижать или фиксировать стоимость, только рекомендовать.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество

Фальков оценил идею не повышать стоимость обучения в вузах

14:57 06.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования может порекомендовать вузам не повышать стоимость обучения на 2021/22 учебный год, как это было весной 2020 года, но дана такая рекомендация будет не раньше апреля, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
"О неповышении (стоимости обучения - ред.). Я думаю, что это решение будет принято где-то в апреле-мае, исходя из той ситуации, в который мы будем находиться, но здесь надо не только пандемию коронавируса принимать во внимание, надо принимать общую экономическую ситуацию в целом, и готовность, в том числе, домохозяйств, родителей платить", - завил Фальков в эфире радио "Комсомольская правда".
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20 ноября, 13:18
В Минобрнауки рассказали о праве вузов определять стоимость обучения
Он напомнил, что в мае 2020 года вузам была дана именно рекомендация не повышать стоимость обучения из-за пандемии коронавируса, поскольку у министерства законодательно нет права снижать или фиксировать стоимость, только рекомендовать.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаРоссияВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - Общество
 
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