https://ria.ru/20201206/venesuela-1587924102.html

Прибывшие в Венесуэлу российские сенаторы встретились с Мадуро

Прибывшие в Венесуэлу российские сенаторы встретились с Мадуро

Российские сенаторы, вошедшие в миссию наблюдателей на выборах в Венесуэле, встретились с президентом страны Николасом Мадуро, сообщил один из наблюдателей,... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T19:25

2020-12-06T19:25

2020-12-06T21:11

россия

хуан гуаидо

николас мадуро

совет федерации рф

константин косачев

венесуэла

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156030/09/1560300974_0:0:2928:1648_1400x0_80_0_0_ab55459ca71a0b6d11a7a695df309b19.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские сенаторы, вошедшие в миссию наблюдателей на выборах в Венесуэле, встретились с президентом страны Николасом Мадуро, сообщил один из наблюдателей, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев."Уже встретились с президентом Мадуро, председателем Центризбиркома, а главное, с участниками (везде на уровне первых лиц) - в проправительственной коалиции и в пяти оппозиционных партиях", - написал он в Facebook.По словам Косачева, комментировать ход выборов как наблюдатель он пока не имеет права, но может отметить, что их организаторы обеспечили миссию наблюдателей всем необходимым."Продолжаем, коллектив весьма интернациональный. Наблюдений очень много, причем неожиданных", - добавил он.В состав российской делегации в Венесуэле входят посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров, сенаторы Андрей Шевченко и Юрий Федоров, заместитель председателя Государственной Думы Игорь Ананских, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Максим Зайцев и член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Фарит Ганиев.Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - проходят в воскресенье, в них участвуют 107 политических партий и объединений. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро уже заявил, что готов покинуть свой пост, если оппозиция одержит победу.

https://ria.ru/20201206/venesuela-1587916727.html

россия

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хуан гуаидо, николас мадуро, совет федерации рф, константин косачев, венесуэла, в мире