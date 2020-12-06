Прибывшие в Венесуэлу российские сенаторы встретились с Мадуро
19:25 06.12.2020 (обновлено: 21:11 06.12.2020)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские сенаторы, вошедшие в миссию наблюдателей на выборах в Венесуэле, встретились с президентом страны Николасом Мадуро, сообщил один из наблюдателей, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Уже встретились с президентом Мадуро, председателем Центризбиркома, а главное, с участниками (везде на уровне первых лиц) - в проправительственной коалиции и в пяти оппозиционных партиях", - написал он в Facebook.
Второй день работаем с коллегами в Венесуэле. Сегодня день голосования, выборы нового парламента. Комментировать пока...Опубликовано Константином Косачевым Воскресенье, 6 декабря 2020 г.
По словам Косачева, комментировать ход выборов как наблюдатель он пока не имеет права, но может отметить, что их организаторы обеспечили миссию наблюдателей всем необходимым.
"Продолжаем, коллектив весьма интернациональный. Наблюдений очень много, причем неожиданных", - добавил он.
В состав российской делегации в Венесуэле входят посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров, сенаторы Андрей Шевченко и Юрий Федоров, заместитель председателя Государственной Думы Игорь Ананских, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Максим Зайцев и член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Фарит Ганиев.
Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - проходят в воскресенье, в них участвуют 107 политических партий и объединений. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро уже заявил, что готов покинуть свой пост, если оппозиция одержит победу.