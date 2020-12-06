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СК показал видео с места убийства семьи в Подмосковье
СК показал видео с места убийства семьи в Подмосковье
СК показал кадры с места убийства семьи в подмосковном Волоколамске. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T11:26
2020-12-06T14:46
убийство семьи в подмосковье
следственный комитет россии (ск рф)
москва
московская область (подмосковье)
волоколамск
происшествия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. СК показал кадры с места убийства семьи в подмосковном Волоколамске.Ранее стало известно, что следствие просит суд об аресте трех предполагаемых убийц семьи.На видео, опубликованном на YouTube-канале ведомства, один из подозреваемых объясняет, как они совершали убийство.Он пояснил правоохранителям, что знал, в какой именно машине должна была ехать семья.В пятницу в сгоревшем частном доме на окраине садового товарищества "Малахит" под Волоколамском были обнаружены тела супружеской пары и их 16-летней дочери. Возле дома стоял сгоревший автомобиль. По предварительным данным, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как уехала из Москвы на дачу в Подмосковье. Следователи завели дело по статье "Убийство". Позже представитель областного главка СК России Ольга Врадий сообщала, что семья, предположительно, имела давний конфликт с соседями. Задержанные же дали признательные показания и рассказали, что причиной послужил конфликт из-за претензий, высказанных убитыми по поводу причастности подозреваемых к поджогу их дачи.
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москва
московская область (подмосковье)
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убийство семьи в подмосковье, следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), волоколамск, происшествия

СК показал видео с места убийства семьи в Подмосковье

11:26 06.12.2020 (обновлено: 14:46 06.12.2020)
 
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. СК показал кадры с места убийства семьи в подмосковном Волоколамске.
Ранее стало известно, что следствие просит суд об аресте трех предполагаемых убийц семьи.
На видео, опубликованном на YouTube-канале ведомства, один из подозреваемых объясняет, как они совершали убийство.

"Они ехали на машине Kia Sportage <...>, наш автомобиль начал движение, чтобы перекрыть дорогу для машины погибших. Я стоял с "Сайгой" вот здесь примерно <...>, я навел "Сайгу" на машину <...>, прицелился и произвел выстрел", — объясняет подозреваемый.

Он пояснил правоохранителям, что знал, в какой именно машине должна была ехать семья.
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Убийство семьи в ПодмосковьеСледственный комитет России (СК РФ)МоскваМосковская область (Подмосковье)ВолоколамскПроисшествия
 
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