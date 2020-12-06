https://ria.ru/20201206/ubiystvo-1587881888.html

СК показал видео с места убийства семьи в Подмосковье

СК показал видео с места убийства семьи в Подмосковье

СК показал кадры с места убийства семьи в подмосковном Волоколамске. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T11:26

2020-12-06T11:26

2020-12-06T14:46

убийство семьи в подмосковье

следственный комитет россии (ск рф)

москва

московская область (подмосковье)

волоколамск

происшествия

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. СК показал кадры с места убийства семьи в подмосковном Волоколамске.Ранее стало известно, что следствие просит суд об аресте трех предполагаемых убийц семьи.На видео, опубликованном на YouTube-канале ведомства, один из подозреваемых объясняет, как они совершали убийство.Он пояснил правоохранителям, что знал, в какой именно машине должна была ехать семья.В пятницу в сгоревшем частном доме на окраине садового товарищества "Малахит" под Волоколамском были обнаружены тела супружеской пары и их 16-летней дочери. Возле дома стоял сгоревший автомобиль. По предварительным данным, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как уехала из Москвы на дачу в Подмосковье. Следователи завели дело по статье "Убийство". Позже представитель областного главка СК России Ольга Врадий сообщала, что семья, предположительно, имела давний конфликт с соседями. Задержанные же дали признательные показания и рассказали, что причиной послужил конфликт из-за претензий, высказанных убитыми по поводу причастности подозреваемых к поджогу их дачи.

https://ria.ru/20201205/ubiystvo-1587771233.html

москва

московская область (подмосковье)

волоколамск

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убийство семьи в подмосковье, следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), волоколамск, происшествия