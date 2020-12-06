https://ria.ru/20201206/sviridov-1587622594.html

Убийство футбольного болельщика Егора Свиридова в декабре 2010 года

Убийство футбольного болельщика Егора Свиридова в декабре 2010 года

Болельщик футбольного клуба "Спартак" Егор Свиридов был убит выстрелом из травматического пистолета в ночь на 6 декабря 2010 года на Кронштадтском бульваре в... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T01:03

2020-12-06T01:03

2020-12-06T01:03

справки

происшествия

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Болельщик футбольного клуба "Спартак" Егор Свиридов был убит выстрелом из травматического пистолета в ночь на 6 декабря 2010 года на Кронштадтском бульваре в Москве. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, в тот день около 0.30 на автобусной остановке около дома №37 по Кронштадтскому бульвару произошла драка между двумя группами молодых людей. В потасовке участвовало более десяти человек, в том числе четыре уроженца Дагестана, уроженец Кабардино-Балкарии и житель Чечни.По данным Следственного комитета, в ходе драки уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов, 1984 года рождения, выстрелил из травматического пистолета в жителя Москвы Егора Свиридова, 1982 года рождения. В результате стрельбы потерпевший получил четыре ранения: одно в голову и три в тело. В результате молодой человек скончался на месте ЧП. Черкесов и другие участники драки были задержаны, однако спустя некоторое время все, кроме Аслана Черкесова, были отпущены, что стало поводом для беспорядков в Москве. 7 декабря около 500 болельщиков "Спартака", требующих расследования убийства Егора Свиридова, собрались у Головинской прокуратуры в Москве. Постояв некоторое время у здания прокуратуры, болельщики направились в сторону Ленинградского проспекта и перекрыли его, требуя справедливого расследования убийства своего товарища. Серьезных инцидентов в ходе несанкционированной акции не было. 10 декабря 2010 года Егор Свиридов был похоронен на Люблинском кладбище Москвы. 11 декабря более 5 тысяч футбольных фанатов и националистов устроили на Манежной площади в центре Москвы несанкционированную акцию, которая вылилась в погромы. К митингующим вышел глава московской милиции (2009-2012) Владимир Колокольцев и убедил их прекратить беспорядки, пообещав довести до конца расследование убийства. В ходе беспорядков на Манежной площади пострадали несколько десятков человек. В Санкт-Петербурге также прошел митинг в память о погибшем фанате "Спартака", который перерос в шествие. Радикально настроенная молодежь попыталась перекрыть движение по нескольким улицам города. По информации очевидцев, в ходе шествия фанаты несколько раз нападали на проезжавшие машины, били стекла автомобилей, вступали в стычки с водителями, а также с милицией.Во время пресечения беспорядков в обеих столицах были задержаны более 100 участников акций. 21 декабря 2010 года могилу Егора Свиридова посетил премьер-министр РФ (2008-2012) Владимир Путин. Глава правительства приехал на кладбище вместе с министром спорта (2008-2016) Виталием Мутко и представителями футбольных фан-клубов, с которыми до этого провел встречу. С учетом большого общественного резонанса уголовное дело, возбужденное по факту убийства Егора Свиридова, было передано в следственное управление Следственного комитета по Москве. В рамках расследования уголовного дела были задержаны шесть человек. Аслан Черкесов был задержан в день совершения преступления; Хасан Ибрагимов и Нариман Исмаилов были задержаны 10 декабря 2010 года; Артур Арсибиев – 13 декабря 2010 в городе Хасавюрт; Акай Акаев – 1 января 2011 года, Рамазан Утарбиев был задержан в городе Махачкала 7 марта 2011 года. По решению суда обвиняемые заключены под стражу. 26 апреля 2011 года стало известно, что расследование уголовного дела об убийстве Егора Свиридова завершено. По версии следствия, конфликт между участниками инцидента носил бытовой характер, а поводом послужили вызывающее, как показалось обвиняемым, поведение компании молодых людей, среди которых находился Свиридов, и слишком громкие высказывания, якобы звучавшие в их адрес. В результате обвиняемые напали на потерпевших, используя в качестве оружия стеклянную бутылку, и избили их. При этом Черкесов из имеющегося у него травматического пистолета "Стример-2014" произвел по два выстрела в двух членов группы. Они получили легкие травмы. Затем Черкесов, по данным Генпрокуратуры, "принял решение об убийстве потерпевших". Он подошел к Свиридову и целенаправленно произвел не менее двух выстрелов ему в голову и в живот, повлекших летальный исход". После этого, по данным Генпрокуратуры, Черкесов произвел еще не менее шести выстрелов в другого пострадавшего и похитил сумку одного из молодых людей. В свою очередь, обвиняемые и их защита настаивали, что Егор Свиридов и его друзья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сами начали драку, а действия подсудимых были не чем иным, как самозащитой. В итоге Черкесову были предъявлены обвинения в убийстве (статья 105 УК РФ), покушении на убийство (статьи 30 и 105), хулиганстве (статья 213), умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 115) и грабеже (статья 161). Остальным подсудимым инкриминировались хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью.Представители следствия отмечали, что правдивых показаний обвиняемых в ходе расследования получено не было, каждый фигурант дела попытался уменьшить степень своего участия в совершенном преступлении и перекладывал вину на соучастников, пытаясь уйти от ответственности. В ходе следствия было выяснено, что Черкесов неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за хищение автомобиля, совершение хулиганских действий в отношении несовершеннолетней, причинение вреда здоровью.В связи с этим он не имел права на получение лицензии на покупку травматического оружия. За это в октябре 2011 года суд Кабардино-Балкарии приговорил к двум годам условного заключения бывшего начальника отделения лицензионно-разрешительной работы УВД Нальчика Нурдина Кужева, признав его виновным в халатности. 5 августа 2011 года Мосгорсуд приступил к рассмотрению по существу дела об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Дело рассматривалось в открытом режиме с участием коллегии присяжных заседателей. О суде присяжных заявил ходатайство обвиняемый в убийстве Аслан Черкесов. Пятеро его предполагаемых соучастников заявили ходатайство о выделении дела в отношении них в отдельное производство и рассмотрении его без участия присяжных. Однако судья отказал им, отметив, что это не будет способствовать всестороннему и полному установлению истины по делу. 20 октября 2011 года присяжные признали Аслана Черкесова виновным в умышленном убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова и не заслуживающим снисхождения. Кроме того, все шестеро подсудимых были признаны виновными в хулиганстве и нанесении легкого вреда здоровью.Присяжные также признали Черкесова виновным в грабеже. Согласно вердикту, после избиения потерпевших он похитил сумку одного из них. По этому эпизоду присяжные приняли решение практически единогласно, против был только один человек. В то же время решение о том, что Черкесов виновен в убийстве Свиридова, покушении на жизнь его приятеля Сергея Гаспаряна, причинении вреда другим потерпевшим и хулиганстве, приняли восемь человек. Четверо членов жюри посчитали, что он не виновен в этих преступлениях.Кроме того, присяжные признали виновными и не заслуживающими снисхождения пятерых других обвиняемых, которым вменялось хулиганство и причинение легкого вреда здоровью. За их виновность проголосовало большинство присяжных.На вынесение вердикта ушло около четырех часов.Решением Мосгорсуда от 28 октября 2011 года пятеро фигурантов дела - Акай Акаев, Артур Арсибиев, Хасан Ибрагимов, Нариман Исмаилов и Рамазан Утербиев получили по пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Аслан Черкесов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на два года после отбытия основного срока. 5 ноября 2011 года Черкесов подал кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда, в котором просил отменить приговор, основанный на обвинительном вердикте присяжных заседателей, и направить дело на новое рассмотрение. 24 января 2012 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ смягчила приговор Аслану Черкесову до 19 лет десяти месяцев лишения свободы. Также суд ограничил его свободу на два года после отбытия основного наказания. Коллегия Верховного суда РФ также снизила приговор остальным пятерым фигурантам дела до четырех лет восьми месяцев заключения каждому. В законную силу приговор вступил 24 января 2012 года. Черкесов отбывает срок в одной из колоний Красноярского края. Напротив места гибели Егора Свиридова был установлен крест. Русский культурно-просветительский фонд имени Святого Василия Великого предложил возвести в этом месте часовню, но предложение не поддержали комиссия Мосгордумы по монументальному искусству и жители микрорайона. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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