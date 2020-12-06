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Двоих жителей Дзержинска заподозрили в сожжении женщины заживо
Двоих жителей Дзержинска заподозрили в сожжении женщины заживо
Мужчина и женщина задержаны в Дзержинске по подозрению в жестоком убийстве с сожжением заживо жертвы на почве ревности, сообщает следственное управление СК РФ... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T13:47
2020-12-06T14:16
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Мужчина и женщина задержаны в Дзержинске по подозрению в жестоком убийстве с сожжением заживо жертвы на почве ревности, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, 24 ноября подозреваемые совместно с потерпевшей употребляли спиртные напитки в гаражном массиве промзоны города Дзержинска. Из-за ревности сожительницы 36-летний мужчина облил потерпевшую из пятилитровой канистры бензином. Пострадавшая женщина скончалась от полученных телесных повреждений , а его 35-летняя подельница подожгла женщину. Подозреваемые покинули место преступления.По факту насильственной смерти 43-летней женщины было возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору). "В ходе грамотно спланированных следственных действий следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции были задержаны подозреваемые в преступлении", - говорится в сообщении регионального СУСК.Вину по предъявленному обвинению задержанные признали частично. "Обвиняемые являются сожителями. По их словам, погибшая неоднократно оказывала мужчине особые знаки внимания, что и послужило мотивом совершения этого жестокого преступления", - отмечается в сообщении.В отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия

Двоих жителей Дзержинска заподозрили в сожжении женщины заживо

13:47 06.12.2020 (обновлено: 14:16 06.12.2020)
 
© Фото : СУСК по Нижегородской областиСледственные действия на месте убийства женщины в городе Дзержинске Нижегородской области
Следственные действия на месте убийства женщины в городе Дзержинске Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© Фото : СУСК по Нижегородской области
Следственные действия на месте убийства женщины в городе Дзержинске Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Мужчина и женщина задержаны в Дзержинске по подозрению в жестоком убийстве с сожжением заживо жертвы на почве ревности, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 24 ноября подозреваемые совместно с потерпевшей употребляли спиртные напитки в гаражном массиве промзоны города Дзержинска. Из-за ревности сожительницы 36-летний мужчина облил потерпевшую из пятилитровой канистры бензином. Пострадавшая женщина скончалась от полученных телесных повреждений , а его 35-летняя подельница подожгла женщину. Подозреваемые покинули место преступления.
По факту насильственной смерти 43-летней женщины было возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору). "В ходе грамотно спланированных следственных действий следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции были задержаны подозреваемые в преступлении", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Вину по предъявленному обвинению задержанные признали частично. "Обвиняемые являются сожителями. По их словам, погибшая неоднократно оказывала мужчине особые знаки внимания, что и послужило мотивом совершения этого жестокого преступления", - отмечается в сообщении.
В отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Следственный комитет России (СК РФ)Нижегородская областьПроисшествия
 
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