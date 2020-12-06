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Собянин надеется, что кольцо ЦКАДа замкнется в 2021 году
Собянин надеется, что кольцо ЦКАДа замкнется в 2021 году
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в воскресенье, что надеется, что кольцо ЦКАДа замкнется в 2021 году, и это разгрузит МКАД и вылетные магистрали. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T08:43
2020-12-06T08:43
2020-12-06T08:43
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в воскресенье, что надеется, что кольцо ЦКАДа замкнется в 2021 году, и это разгрузит МКАД и вылетные магистрали.
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сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), общество