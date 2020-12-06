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Участника российской рок-группы не впустили на Украину
Участника российской рок-группы не впустили на Украину
Украинские пограничники не впустили на территорию страны участника российской группы "Звуки Му" и запретили ему въезд на три года из-за посещения Крыма с... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T12:49
2020-12-06T12:49
звуки му
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в мире
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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Украинские пограничники не впустили на территорию страны участника российской группы "Звуки Му" и запретили ему въезд на три года из-за посещения Крыма с нарушением украинского законодательства, сообщила в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы Украины.Отмечается, что артист вместе с другой гражданкой РФ направлялся на Украину в личных целях.В связи с тем, что ранее граждане РФ посещали Крым с нарушением украинского законодательства, Госпогранслужба запретила им посещать Украину на ближайшие три года. "Граждане РФ выбыли назад обратным авиарейсом", - добавили в ведомстве.
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звуки му, украина, в мире

Участника российской рок-группы не впустили на Украину

12:49 06.12.2020
 
© РИА Новости / СтрингерЗона контроля Государственной пограничной службой Украины
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Украинские пограничники не впустили на территорию страны участника российской группы "Звуки Му" и запретили ему въезд на три года из-за посещения Крыма с нарушением украинского законодательства, сообщила в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Вчера в аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров авиарейса из Турции пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" остановили двух граждан РФ. Иностранцы нарушили порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крыма. Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы "Звуки Му", актер и радиоведущий - гражданин М.", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что артист вместе с другой гражданкой РФ направлялся на Украину в личных целях.
В связи с тем, что ранее граждане РФ посещали Крым с нарушением украинского законодательства, Госпогранслужба запретила им посещать Украину на ближайшие три года. "Граждане РФ выбыли назад обратным авиарейсом", - добавили в ведомстве.
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