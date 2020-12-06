https://ria.ru/20201206/pogranichniki-1587888432.html

Участника российской рок-группы не впустили на Украину

Участника российской рок-группы не впустили на Украину

Украинские пограничники не впустили на территорию страны участника российской группы "Звуки Му" и запретили ему въезд на три года из-за посещения Крыма с... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T12:49

2020-12-06T12:49

2020-12-06T12:49

звуки му

украина

в мире

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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Украинские пограничники не впустили на территорию страны участника российской группы "Звуки Му" и запретили ему въезд на три года из-за посещения Крыма с нарушением украинского законодательства, сообщила в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы Украины.Отмечается, что артист вместе с другой гражданкой РФ направлялся на Украину в личных целях.В связи с тем, что ранее граждане РФ посещали Крым с нарушением украинского законодательства, Госпогранслужба запретила им посещать Украину на ближайшие три года. "Граждане РФ выбыли назад обратным авиарейсом", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20201119/zapret-1585340191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

звуки му, украина, в мире