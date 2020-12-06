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Москвичей в воскресенье ожидает мороз и высокое атмосферное давление
Москвичей в воскресенье ожидает мороз и высокое атмосферное давление
Высокое атмосферное давление, близкое к рекорду, и до 6 градусов мороза ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T09:33
2020-12-06T09:33
2020-12-06T09:33
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Высокое атмосферное давление, близкое к рекорду, и до 6 градусов мороза ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, ожидается южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.Как уточнил собеседник агентства, есть вероятность, что в Москве будет поставлен рекорд по атмосферному давлению."Очень высокое атмосферное давление, оно еще немного будет повышаться, к вечеру барометры покажут 766 миллиметров ртутного столба, что на 18-20 единиц выше нормы. Чтобы быть рекордным, ещё на миллиметр должно быть выше", - отметил метеоролог.
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михаил леус, москва, общество
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Высокое атмосферное давление, близкое к рекорду, и до 6 градусов мороза ожидается в Москве
в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"
Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет находиться на северо-западной периферии холодного антициклона. Облачно, без осадков, минус 4 - минус 6 в Москве и 3-8 градусов мороза в Подмосковье", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ожидается южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.
Как уточнил собеседник агентства, есть вероятность, что в Москве будет поставлен рекорд по атмосферному давлению.
"Очень высокое атмосферное давление, оно еще немного будет повышаться, к вечеру барометры покажут 766 миллиметров ртутного столба, что на 18-20 единиц выше нормы. Чтобы быть рекордным, ещё на миллиметр должно быть выше", - отметил метеоролог.