https://ria.ru/20201206/pogoda-1587871585.html

Москвичей в воскресенье ожидает мороз и высокое атмосферное давление

Москвичей в воскресенье ожидает мороз и высокое атмосферное давление

Высокое атмосферное давление, близкое к рекорду, и до 6 градусов мороза ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T09:33

2020-12-06T09:33

2020-12-06T09:33

михаил леус

москва

общество

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Высокое атмосферное давление, близкое к рекорду, и до 6 градусов мороза ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, ожидается южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.Как уточнил собеседник агентства, есть вероятность, что в Москве будет поставлен рекорд по атмосферному давлению."Очень высокое атмосферное давление, оно еще немного будет повышаться, к вечеру барометры покажут 766 миллиметров ртутного столба, что на 18-20 единиц выше нормы. Чтобы быть рекордным, ещё на миллиметр должно быть выше", - отметил метеоролог.

https://ria.ru/20201112/regiony-1584328268.html

москва

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михаил леус, москва, общество