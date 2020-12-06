https://ria.ru/20201206/pirotekhnika-1587886102.html
Названа возможная причина крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону
Названа возможная причина крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону
Проблемы с электропроводкой, по предварительным данным, стали причиной крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону, где загорелся павильон с пиротехникой,... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T12:15
2020-12-06T12:15
2020-12-06T12:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Проблемы с электропроводкой, по предварительным данным, стали причиной крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону, где загорелся павильон с пиротехникой, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.Павильон с пиротехникой на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону загорелся около 6.30 мск воскресенья. Площадь пожара сначала составляла 1,5 тысячи квадратных метров, затем увеличилась до 4 тысяч "квадратов". Пожару был присвоен четвертый номер сложности. В 10.55 огонь удалось локализовать на трех из пяти участков."Предварительная причина - аварийный режим электропроводки", - сказал представитель спасательного ведомства, добавив, что окончательную причину установят специалисты испытательной пожарной лаборатории после ликвидации пожара.
ростов-на-дону
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой
Площадь пожара в павильоне с пиротехникой в Ростове-на-Дону достигла уже 3 тыс кв. м
2020-12-06T12:15
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PT0M47S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростов-на-дону, происшествия