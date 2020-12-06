https://ria.ru/20201206/pirotekhnika-1587886102.html

Названа возможная причина крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону

Названа возможная причина крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону

Проблемы с электропроводкой, по предварительным данным, стали причиной крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону, где загорелся павильон с пиротехникой,... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T12:15

2020-12-06T12:15

2020-12-06T12:17

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Проблемы с электропроводкой, по предварительным данным, стали причиной крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону, где загорелся павильон с пиротехникой, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.Павильон с пиротехникой на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону загорелся около 6.30 мск воскресенья. Площадь пожара сначала составляла 1,5 тысячи квадратных метров, затем увеличилась до 4 тысяч "квадратов". Пожару был присвоен четвертый номер сложности. В 10.55 огонь удалось локализовать на трех из пяти участков."Предварительная причина - аварийный режим электропроводки", - сказал представитель спасательного ведомства, добавив, что окончательную причину установят специалисты испытательной пожарной лаборатории после ликвидации пожара.

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой Площадь пожара в павильоне с пиротехникой в Ростове-на-Дону достигла уже 3 тыс кв. м 2020-12-06T12:15 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростов-на-дону, происшествия