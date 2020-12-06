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Врач объяснила разницу потери обоняния при коронавирусе и ОРВИ
Врач объяснила разницу потери обоняния при коронавирусе и ОРВИ
Потеря обоняния не всегда свидетельствует о заражении коронавирусной инфекцией, рассказала "Вечерней Москве" врач-терапевт Елена Селькова. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T09:18
2020-12-06T14:19
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Потеря обоняния не всегда свидетельствует о заражении коронавирусной инфекцией, рассказала "Вечерней Москве" врач-терапевт Елена Селькова.Так, человек может перестать различать запахи при простуде из-за отека слизистой оболочки носа или при острой аллергии. В то же время, заразившись коронавирусом, человек теряет обоняние, при этом не испытывая проблем с заложенностью носа. "Нет выделений, отсутствует заложенность носа, нет вообще никакого затруднения носового дыхания, а потом бывает так, что через несколько дней начинает возникать симптоматика самого основного заболевания", — пояснила врач.Потеря обоняния также может быть симптомом опухоли головного мозга, болезни Альцгеймера или возникать при болезни Паркинсона. Подобное недомогание возможно и при постинфарктных состояниях.О том, что человек может потерять обоняние не только при заражении коронавирусом, сообщал и отоларинголог Владимир Зайцев. Так, по его словам, люди с острым или хроническим ринитом, а также при воспалении слизистой носа могут иметь проблемы с обонянием или вовсе потерять его. По словам врача Алены Парецкой, такое состояние может быть признаком заболеваний центральной нервной системы, а также указывать на старческие изменения. Кроме того, аносмию может спровоцировать и прием некоторых медикаментов или воздействие химикатов.Ранее сообщалось, что у заразившихся коронавирусом людей до потери обоняния и вкуса появляется сухость и неприятные ощущения в носу. Об этом свидетельствует исследование испанских ученых, опубликованное на сайте препринтом medRxiv.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, орви, здоровье - общество, общество

Врач объяснила разницу потери обоняния при коронавирусе и ОРВИ

09:18 06.12.2020 (обновлено: 14:19 06.12.2020)
 
© Depositphotos / RomasetОтоларинголог
Отоларинголог - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© Depositphotos / Romaset
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Потеря обоняния не всегда свидетельствует о заражении коронавирусной инфекцией, рассказала "Вечерней Москве" врач-терапевт Елена Селькова.
Так, человек может перестать различать запахи при простуде из-за отека слизистой оболочки носа или при острой аллергии. В то же время, заразившись коронавирусом, человек теряет обоняние, при этом не испытывая проблем с заложенностью носа.
"Нет выделений, отсутствует заложенность носа, нет вообще никакого затруднения носового дыхания, а потом бывает так, что через несколько дней начинает возникать симптоматика самого основного заболевания", — пояснила врач.
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Потеря обоняния также может быть симптомом опухоли головного мозга, болезни Альцгеймера или возникать при болезни Паркинсона. Подобное недомогание возможно и при постинфарктных состояниях.
"При серьезных хронических заболеваниях обоняние пропадает за три-четыре года до появления уже тяжелых проявлений болезни", — подчеркнула Селькова.
О том, что человек может потерять обоняние не только при заражении коронавирусом, сообщал и отоларинголог Владимир Зайцев. Так, по его словам, люди с острым или хроническим ринитом, а также при воспалении слизистой носа могут иметь проблемы с обонянием или вовсе потерять его. По словам врача Алены Парецкой, такое состояние может быть признаком заболеваний центральной нервной системы, а также указывать на старческие изменения. Кроме того, аносмию может спровоцировать и прием некоторых медикаментов или воздействие химикатов.
Ранее сообщалось, что у заразившихся коронавирусом людей до потери обоняния и вкуса появляется сухость и неприятные ощущения в носу. Об этом свидетельствует исследование испанских ученых, опубликованное на сайте препринтом medRxiv.
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